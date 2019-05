Het koffiemysterie van de Belgische biermiljardairs

Zitten de Belgische AB InBev-families nog in de groep boven de koffiereus Jacobs Douwe Egberts? Alles wijst erop van niet. De betrokkenen zwijgen intussen in alle talen.

U leest deze krant misschien aan de ontbijttafel bij een kop koffie. De kans is dan groot dat u een van de merken van Jacobs Douwe Egberts aan het drinken bent. Zowel Senseo, L’Or, Douwe Egberts als Jacobs worden door de Nederlandse koffiereus op de markt gebracht.

Op het eerste gezicht heeft koffie niets met bier of met de brouwer AB InBev te maken. Maar de bierreus en Jacobs Douwe Egberts hebben deels dezelfde aandeelhouders: adellijke Belgische families. Die bezitten samen bijna 24 procent van AB InBev en zijn daarnaast een referentieaandeelhouder van Acorn, de holding boven Jacobs Douwe Egberts en de koffie- en frisdrankenreus Keurig Dr Pepper.

Dreigde voor de Belgen bij Jacobs Douwe Egberts hetzelfde belangenconflict als voor Oliver Goudet als voorzitter van AB InBev?

De AB InBev-Belgen investeerden zes jaar geleden in koffie in de marge van de beursexit van Douwe Egberts. Ze maakten deel uit van het consortium van investeerders dat de koffiereus - via het Nederlandse vehikel Acorn - van de beurs haalde. Die deal werd getrokken door JAB, het investeringsvehikel van de steenrijke Duitse familie Reimann. Olivier Goudet, de CEO van JAB, is geen onbekende voor de Belgen. Hij was tot voor kort voorzitter van AB InBev.

Behalve van de Belgische biertelgen kregen de Reimanns ook de hulp van Byron Trott, de huisbankier van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, en diens fonds BDT Capital Partners. De familie Santo Domingo (ex-SABMiller en aandeelhouder van AB InBev) zit eveneens aan boord.

Acorn groeide sindsdien uit tot een miljardenholding met drie takken: Jacobs Douwe Egberts - de grootste concurrent van Nestlé in de koffiebranche, de beursgenoteerde koffie- en frisdrankenreus Keurig Dr Pepper en de koffieproducent Peet’s Coffee (zie illustratie).

Maar zijn de vier aandeelhouders wel nog verenigd bij Acorn? Twee weken geleden schreef De Tijd dat Colufa, de Luxemburgse holding waarmee de AB InBev-Belgen in de koffiebranche investeerden, in de loop van vorig jaar voor 2,23 miljard euro effecten had verkocht.

Op het eerste gezicht lijkt het wel degelijk om de verkoop van de koffieaandelen te gaan. Maar de heel algemene verwoording van de deal kan twijfel opleveren. Zijn die aandelen verschoven naar een ander vehikel van de families? Of gaat het om de verkoop van een andere participatie van Colufa? De kans lijkt klein.

Bestuurder af

Maar die aandelenverkoop is niet de enige aanwijzing voor een koffie-exit van de Belgen. Uit verscheidene documenten en jaarrekeningen blijkt dat Alexandre Van Damme, de sterke man achter Colufa, sinds mei vorig jaar geen bestuurder meer is van Jacobs Douwe Egberts, noch van Keurig Green Mountain (dat fuseerde met de frisdrankenreus Dr Pepper). Meer nog: sinds 10 mei 2018 is Van Damme geen bestuurder meer van Acorn. De rijkste Belg - hij had vorig jaar een geschat vermogen van meer dan 17 miljard euro - is in de drie raden van bestuur niet vervangen. In de raad van Acorn zitten alleen nog vertegenwoordigers van de drie andere partijen van het consortium en de toplui van Jacobs Douwe Egberts en Keurig Dr Pepper.

Belangenconflict?