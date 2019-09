Hippe e-sigaret Juul vanaf 17 september in Belgische winkels

Het Amerikaanse e-sigarettenmerk Juul is over twee weken verkrijgbaar in ons land. De ‘rookstick’ is een zakelijk succes, maar oogst ook kritiek van gezondheidswerkers.

België wordt halfweg deze maand het 18de land waar de vier jaar oude ‘hipper dan hippe’ e-sigaret in de winkelrekken zal liggen. Dat maakte het bedrijf woensdagochtend bekend. Tegen eind dit jaar mikt de Belgische manager, Stefan Orlent, op een duizendtal verkooppunten in ons land. Dat zullen zowel grote supermarkten zijn als tabakswinkels en de nieuwe generatie ‘dampwinkels’ waar vandaag al concurrerende e-sigaretten worden verkocht.

Juul krijgt het verwijt dat het met zeer hoge dosissen nicotine en het gebruik van nicotinezouten een sterk verslavend effect heeft.

De Californische start-up Juul Labs is er de voorbije jaren in de VS in geslaagd die nieuwe productcategorie volledig naar zijn hand te zetten. Met een marktaandeel van meer dan 70 procent blies het andere aanbieders van dampproducten volledig weg. Juul Labs is nu volop bezig aan een internationaal expansietraject en telt naar eigen zeggen al meer dan 260 miljoen gebruikers in de hele wereld.

Dat enorme succes stuit ook op kritiek. Juul krijgt het verwijt dat het met zeer hoge dosissen nicotine en het gebruik van nicotinezouten een sterk verslavend effect heeft. Bovendien slaan de fruitsmaakjes en het hippe design van het product - een elektronische stick die je simpelweg aan een usb-poort kunt opladen - erg aan bij jongeren. De Amerikaanse gezondheidsregulator FDA omschreef de enorme populariteit van Juul bij scholieren zelfs als een epidemie.

Communicatie

Het bedrijf is zich goed bewust van die kritiek en stapt in ons land dan ook met een uitgekiende communicatiestrategie naar de pers. Centraal staat de boodschap dat Juul niet de bedoeling heeft mensen aan te zetten tot roken, maar juist de 2 miljoen Belgische rokers van de sigaret wil afhelpen.

Ook al is nog niet duidelijk wat de gezondheidseffecten van dampen op lange termijn zijn, de meeste specialisten zijn het er wel over eens dat de e-sigaret minder ongezond is dan een echte sigaret. ‘Ons productdesign en de diverse smaken die we aanbieden, zijn net bedoeld om rokers te helpen van de tabak af te blijven. Het is niet onze bedoeling om niet-rokers naar ons product te halen’, zegt Piotr Brzezinski, directeur van Juul Labs voor Noordwest-Europa.

Twee versies

De Belgische versie van Juul bevat in elk geval minder nicotine dan de Amerikaanse. Er komt een versie op de markt met 9 milligram nicotine per milliliter vloeistof, en één met 18 milligram. Dat is nog iets onder de wettelijke limiet van 20 milligram en ver onder de 59 milligram van het Amerikaanse product.

Daarnaast zegt het bedrijf strikt te zullen toekijken op het verkoopverbod aan -18-jarigen. Officieel wordt dat pas in november van kracht, maar Juul vraagt zijn verkooppunten om het al van bij de lancering toe te passen, zegt Orlent. Het bedrijf zegt ook anonieme inspecteurs op pad te zullen sturen om het verbod te controleren, met de belofte dat elk verkooppunt ‘minstens een keer per jaar’ bezocht wordt.