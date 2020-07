Horlogemerk Rodania verandert van eigenaar

Het iconische merk, dat al twee jaar in de etalage stond, komt in handen van een Zwitserse horloge-industrieel en twee ervaren Belgische verdelers die het huisvesten in de nieuwe structuur 'Rodania International'.

De begin dit jaar overleden ondernemer Philip Cracco, die fortuin maakte met uitzendbedrijf Accent Interim, nam Rodania in 2015 over, maar had de zieltogende horlogemaker al sinds 2018 in de etalage gezet.

Na Cracco's overlijden, in januari, ging Rodania over in handen van zijn kinderen. Woensdag raakt bekend dat zij, na maanden onderhandelingen, tot een akkoord kwamen om het merk te verkopen aan drie nieuwe eigenaars: een Zwitser en twee Belgen met veel ervaring in de business van exclusieve horloges.

De overnamegesprekken werden op gang getrapt door Christian Frommherz, een Zwitserse horloge-industrieel en eigenaar van twee fabrieken en verschillende 'Swiss Made'-horloges, waaronder Roamer.

Hij associeert zich met twee Belgen: de Vlaming Jan Ausloos, die 40 jaar ervaring heeft bij Montebi, tot voor kort de distributeur van Rodania, en Patrick Gelder, de Franstalige eigenaar van Gtime, een verdeler van exclusieve horloges die Rodania voortaan zal verdelen in de Benelux en in Frankrijk.

Het drietal neemt enkel het merk Rodania over van de familie Cracco en niet de distributeur Montebi, die deze week de boeken neerlegde. Een overnameprijs maken de drie nieuwe eigenaars niet bekend.

De nieuwe maatschappij, Rodania International gedoopt, wordt ondergebracht in de kantoren van Gtime in Overijse en in het Zwitserse Wallbach.

Het gemeenschappelijke doel van de drie partners: 'de fundamenten van het merk, dat in 1930 in Zwitserland geboren werd, nieuw leven in blazen', klinkt het in een communiqué.

'Er ligt veel werk op de plank', aldus Patrick Gelder. 'We gaan van nul beginnen om terug te keren naar de fundamenten.'

Zo willen de drie nieuwe eigenaars afstappen van de té Vlaamse focus van de voorbije jaren en forser inzetten op nationale naamsbekendheid. Ook onder andere de sponsoring van wielerwedstrijden - herinner u het legendarische Rodania-riedeltje - wordt opnieuw van onder het stof gehaald.