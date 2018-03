Huiszoekingen bij cosmeticaverdelers in Frankrijk en België

De Franse en Belgische mededingingsautoriteiten zijn binnengevallen bij bedrijven die cosmetica verdelen en worden verdacht van anticoncurrentiële praktijken in Frankrijk en België. Dat meldt de Franse Autorité de la concurrence en de Belgische concurrentiewaakhond, de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), bevestigt het nieuws. De bedrijven worden niet bij naam genoemd .

De huiszoekingen vonden plaats wegens mogelijke inbreuken op artikel IV.1 van het Wetboek van economisch recht en/of artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Die bepalingen gaan over verboden concurrentiebeperkende overeenkomsten , zoals prijsafspraken of de verdeling van de markt.

De BMA wijst erop dat de huiszoekingen een eerste stap vormen in een onderzoek. 'Het verrichten van huiszoekingen loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek zelf. Het auditoraat van de BMA eerbiedigt de rechten van verdediging, en in het bijzonder het recht van ondernemingen om in de loop van de procedure gehoord te worden. De duur van het onderzoek zal afhangen van verschillende factoren', luidt het.