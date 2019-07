IJsverkoop Unilever valt tegen

Onderkant

Desondanks realiseerde de Nederlands-Britse multinational in de eerste helft van dit jaar een autonome omzetgroei van 3,3 procent, een stijging met 3,5 procentpunt in het tweede kwartaal. Dat is wel aan de onderkant van de bandbreedte van 3 tot 5 procent die het bedrijf zichzelf ten doel heeft gesteld. De multinational verwacht over heel 2019 ook een omzetgroei van net iets meer dan 3 procent. Die halfjaaromzet viel een tikje lager uit dan vorig jaar: 26,1 versus 26,4 miljard euro. Dat komt omdat Unilever vorig jaar zijn divisie Spreads, met onder meer Blue Band en Becel, heeft afgestoten. De groei kwam vooral uit opkomende landen, waar het concern al jaren het grootste deel van zijn omzet behaalt. De divisie huishoudelijke verzorgingsproducten sprong eruit met een omzetgroei van 8,9 procent in het tweede kwartaal. Wasmiddel Omo deed het goed in Braziliƫ en China. En in Europa zorgde de verdere introductie van schoonmaakmerk Seventh Generation voor groei.

Minder sterk

De afdeling Foods & Refreshment verkocht meer ijsjes dan een jaar geleden, maar de groei was minder sterk dan Unilever had gehoopt. Ook de theeverkoop viel tegen. In ontwikkelde markten, zoals Europa en Noord-Amerika, verkocht Unilever zelfs minder thee.



In dezelfde periode vorig jaar verkocht Unilever wekelijks ongeveer 1,6 miljoen dozen ijs. Met gemiddeld 6 ijsjes per doos, waren dit bijna 10 miljoen ijsjes per week. Alleen al van Magnum gingen er in de eerste jaarhelft van 2018 per week 1,9 miljoen ijsjes de deur uit.

Het best verkochte ijsje in de Belgische geschiedenis is nog altijd de 'raket', een waterijsje dat gelanceerd werd in 1962. 'Belgen zijn niet de grootste ijsjeseters in de wereld, maar met 6,06 liter per inwoner per jaar, zitten we mooi in de middenmoot', klonk het toen.