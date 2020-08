IKEA zwiert 70 jaar aan catalogussen online

Nu we de jongste maanden erg familiaal zijn geworden met ons interieur, heeft de Zweedse meubelgigant IKEA een kleine traktatie in petto. Hij heeft zijn volledige Zweedse archief van catalogussen online gegooid, goed voor 70 jaar aan Billy-boekenkasten en echtelijke ineenzetcrisissen.

Liefhebbers zijn voor uren zoet. Van de eerste catalogus in 1951, toen oprichter Ingvar Kamprad het gros van de teksten schreef en de winkel niet eens een toonzaal had, tot de recentste editie, waarvan jaarlijks dubbel zoveel exemplaren als van de Bijbel gedrukt worden.

De 17-jarige Kamprad richtte IKEA in 1943 op, met het geld dat hij van zijn vader voor een goed examen had gekregen. In 1951 verscheen de eerste catalogus en in 1953 volgde de eerste toonzaal. Intussen heeft het bedrijf 433 winkels in 53 landen.