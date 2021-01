Icahn telt zijn winst na jarenlange twist over ‘piramidespel’ Herbalife

De beruchte activistische belegger Carl Icahn trekt zich terug uit het omstreden Herbalife Nutrition. De believer in het voedingssuplementenbedrijf zou meer dan 1 miljard winst hebben gemaakt op zijn investering, terwijl disbeliever Bill Ackman zware verliezen leed.

Er is een streep getrokken onder het grootste gevecht tussen activistische beleggers van het voorbije decennium. Carl Icahn verkoopt meer dan de helft van zijn belang in Herbalife aan het bedrijf, een transactie van 600 miljoen dollar. Icahn Enterprises geeft ook zijn vijf zitjes in de raad van bestuur op. ‘De tijd voor activisme bij Herbalife is voorbij', vindt Icahn. Hij houdt voorlopig nog een beperkt restbelang van 400 miljoen dollar.

Miljardair Icahn, die na de vijandige overname van de luchtvaartmaatschappij TWA een reputatie van bedrijfsplunderaar opbouwde, stapte in 2012 in Herbalife. Een jaar later werd hij er de grootste aandeelhouder en verdedigde het met vuur tegen de vele critici waarvan de hardnekkigste William ‘Bill’ Ackman was. Die vond het businessmodel van Herbalife bedrog en speculeerde via een shortpositie van 1 miljard dollar op de ondergang van het bedrijf.

Het werd een titanenstrijd op het scherp van de snee. Ackman bleef modder aanhalen om Herbalife onderuit te halen. Hij moest niet ver zoeken want de bedenkelijke marketingtactieken van Herbalife maakten honderdduizenden slachtoffers. Icahn ging daar resoluut tegen in. Hij belde zelfs live in tijdens een interview van de zakenzender CNBC met Ackman om de ‘leugenaar en huilbaby’ van repliek te dienen.

Ackman moest het onderspit delven. In 2018 gooide hij de handdoek toen het verlies van zijn hefboomfonds Pershing Square op de Herbalife-gok het miljard dollar benaderde. Icahn kon een vreugdedansje doen. Hij verkocht toen al voor 550 miljoen dollar aandelen. ‘Er is een oude Icahn-regel: als je meer dan 1,5 miljard dollar wint in een zaak, moet je wat verkopen’, klonk het toen.

Toch valt er heel wat aan te merken op het businessmodel van Herbalife. Het Californische bedrijf met een gifgroen plantenlogo verkoopt een waaier van afslankmiddelen, sportdrankjes, voedingssupplementen en cosmetica. Niet via supermarkten, apotheken of drogisterijen, maar via onafhankelijke distributeurs. Die werden aangemoedigd om niet alleen producten te verkopen, maar ook andere distributeurs te ronselen. Wie een distributeur aanbrengt, krijgt een vergoeding gebaseerd op diens verkopen.

Het systeem van Herbalife ziet eruit als een piramide met enkele mensen aan de top die goed verdienden dankzij de bijdragen van de vele lagen distributeurs onder hen. De basis bestaat echter uit een brede laag van tien- of honderdduizenden zelfstandige verkopers met amper inkomsten.

Ook in ons land werden Herbalife-verkopers geronseld met imponerende sessies in chique hotels. De boodschap was dat iedereen zijn stoutste financiële dromen kon waarmaken als hij zich maar hard genoeg inzette voor één doel: massaal de Herbalife-producten verdelen en zelf een netwerk van subdistributeurs uitbouwen.

Ackman en co. noemden het een piramidespel en Ponzi-schema, maar Herbalife bleef volhouden dat het een ingenieus en goed functionerend distributiemodel is. Het bedrijf spreekt consequent van 'Multi-level Marketing'.

Misleid

Toch bleek er een reukje aan het model te zitten. De Amerikaanse concurrentiewaakhond Federal Trade Commission (FTC) dwong het bedrijf in 2016 zijn marketingmodel in de VS aan te passen en moest een schikking van 200 miljoen dollar betalen. De regulator vond dat Herbalife consumenten heeft misleid door hen te beloven dat ze substantiële bedragen kunnen verdienen door dieetproducten, zalfjes en voedingssupplementen te verkopen.

De regulator struikelde er vooral over dat de distributeurs eerder aangezet werden om andere distributeurs te overtuigen producten aan te kopen dan om producten te verkopen aan echte klanten. Herbalife beloofde verdelers duizenden dollars per maand, maar in werkelijkheid verdiende de overgrote meerderheid van die mensen weinig tot niets. Meer dan de helft van de ‘sales leaders’ in de VS kreeg minder dan 300 dollar per jaar van Herbalife, hekelde de FTC.