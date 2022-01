'Ik mag niet aan de gasprijs denken, of ik word zot'

Wim Scheers is een van de grootste snijrozenkwekers in ons land. Maar de 100.000 rozen die hij wekelijks knipt, verkoopt hij momenteel met verlies door de torenhoge kosten om zijn serres te verwarmen en verlichten. 'Dat is toch van de pot gerukt? De reserves van de voorbije jaren zijn we er in enkele maanden aan het doordraaien. Of er een lichtpuntje is? Goh, de dagen worden weer langer.'

‘Meer dan 14 prachtige rozensoorten’, staat op de website van Rozen Scheers. Sweet Dolomiti, Peach Avalanche, Red Naomi en andere prachtige namen staan er opgelijst. Geteeld in serres op een oppervlakte van zes voetbalvelden. Met 100.000 snijrozen per week is Wim Scheers een van de grootste spelers in ons land.

De dertiger had grote ambities toen hij zijn vader opvolgde in het familiebedrijf, maar door de hoge energieprijzen zit hij met de handen in het haar. ‘We hebben gelukkig enkele goede jaren gekend, maar de winst en reserves zijn we er nu in een paar maanden aan het doordraaien. Waarom doe ik deze stiel eigenlijk nog?’, zucht Scheers.

Het bedrijf haalde de voorbije jaren gemiddeld 150.000 euro nettowinst op een omzet van 2 miljoen euro, en telt 20 werknemers.

De energiecrisis vreet de reserves van de voorbije jaren op. Het bedrijf verbruikt elk uur evenveel gas als een klein gezin tijdens een heel jaar.

Scheers is voor 70 procent van zijn energiebehoefte overgeleverd aan de dagprijzen. In december zit hij met een energiefactuur van 300.000 euro, een veelvoud van normaal.

De energiecrisis heeft de glastuinbouwsector koud gepakt. De verwarming van de serres en de verlichting in de donkere wintermaanden slorpen massa’s energie op. Dat geldt voor de teelt van komkommers, tomaten en paprika’s, maar ook in de sierteeltsector dreigen drama’s. Met name bij telers van snijbloemen zoals anjers, amaryllissen en vooral rozen.

Gelukkig heb ik de voorbije jaren geïnvesteerd in ledverlichting, of het was nog veel erger. Wim Scheers rozenkweker

De referentieprijs voor gas steeg de voorbije weken even tot 180 euro per megawattuur. Intussen is hij gedaald tot net onder 100 euro, maar dan nog is dat ongezien en vijf keer meer dan een jaar geleden. ‘Wie zich niet heeft ingedekt tegen de huidige prijzen heeft een probleem. Dat geldt ook voor particulieren, maar in de sierteelt spreken we over totaal andere bedragen’, zegt Pieter Van Oost, tuinbouwexpert bij Boerenbond.

Om u een idee te geven: de energie die een klein gezin per jaar verbruikt, heeft rozenkweker Scheers elk uur nodig. Elk uur. Hij beschikt over twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties die op gas draaien en zowel warmte als stroom maken.

300.000 De energie die een klein gezin per jaar verbruikt, heeft rozenkweker Scheers elk uur nodig. Door de hoge prijzen loopt de factuur in december op tot 300.000 euro.

’Voor 30 procent van mijn energiebehoefte ben ik ingedekt aan lage, vaste tarieven. De overige 70 procent moet ik kopen aan dagprijzen. Nee, dat is niet gunstig’, zegt Scheers. ‘Een energiefactuur van 200.000 euro in oktober, exclusief btw. Nog eens zoveel in november. 300.000 euro in december. Een veelvoud van wat normaal is. En gelukkig heb ik de voorbije jaren geïnvesteerd in ledverlichting, of het was nog veel erger.'

Of hij niet te hebberig is geweest door zelfs in tijden van lage gasprijzen voor een groot deel te blijven speculeren op verdere dalingen? ‘Wie de voorbije tien jaar alles vastklikte, kwam meestal bedrogen uit. En dit had toch niemand verwacht? Die prijzen zijn toch van de pot gerukt? Bovendien hebben we weinig marge. Arbeid wordt duurder. We kunnen zelf onze verkoopprijzen niet bepalen, ze hangen af van vraag en aanbod op de veiling. Het enige waar we nog kunnen op verdienen is energie zo goedkoop mogelijk inkopen.’

Ik wacht een goed moment af, en dan klik ik de energietarieven vast tot 2025. Dit wil ik niet meer meemaken.

Alles 'koud' zetten

In Nederland hebben al enkele rozenkwekers hun serres ‘koud’ gezet. Ze houden de serres vorstvrij in plaats van ze dag en nacht te verwarmen tot de nodige 18 à 19 graden. En de verlichting, die in deze periode normaal gezien 19 uur per dag brandt, ging uit. Dat betekent maanden geen snijbloemen en wachten tot het weer warmer wordt en de dagen lengen.

Het probleem is dat je rozen niet gewoon even stil kan zetten. Wim Scheers rozenkweker

‘Daar heb ik vorige week ook aan gedacht, toen de gasprijs op 180 euro stond. Aan die prijs krijg je het niet meer rond. Dan moet je zelfs niet meer beginnen te rekenen. Zelfs aan 50 euro al niet meer’, zegt Scheers. Maar door de plotse val van de gasprijzen zet hij toch door, al draait hij nog altijd met verlies.

‘Het probleem is dat je rozen niet gewoon even stil kan zetten. Als die daarna allemaal samen wakker worden, komen alle knoppen en rozen in één keer. Dat is niet goed. Daarmee zou ik onze hele cyclus in de war brengen. Daar heb je een heel jaar last van. De kunst is elke dag, het hele jaar door, een constante productie te hebben.'

'Ik heb ook 20 mensen in dienst', zegt Scheers. 'Als ik die nu met tijdelijke werkloosheid naar huis stuur, wat dan? Dat zijn goede mensen. Die vinden dan een andere job en dan ben ik ze misschien kwijt. Nee, ik doe verder. Voor wie 55 is, is het een ander verhaal natuurlijk. Ik ben nog jong, 35. Ik heb nog tijd om het goed te maken.’

Kenia en Ethiopië

2021 wordt een jaar om snel te vergeten voor Scheers, al leek het tot augustus een topjaar te worden. ‘De business draaide beter dan ooit. Door de pandemie is de concurrentie van rozen uit Kenia en Ethiopië verminderd. Als die met de helft minder rozen naar hier komen, hebben wij meer te zeggen. En de trouwfeesten kwamen dit jaar weer op gang. Het is een spel van vraag en aanbod op de veiling, en dat zien we in de prijzen. Ook in de aanloop naar de feestdagen zijn de prijzen gestegen tot 80 cent per snijroos. Dat is toch een lichtpuntje.’

Een lichtpuntje? Goh, we hebben de kortste dag van het jaar achter de rug. De dagen beginnen weer te lengen. We moeten dus minder verlichten.

Zijn er nog lichtpuntjes? ‘Ja, we hebben de kortste dag van het jaar achter de rug. De dagen beginnen weer te lengen. We moeten dus minder verlichten’, lacht Scheers. ‘Ja, ik lach het weg. Ik mag er niet te veel aan denken, of ik word zot. We moeten gewoon proberen elke maand de beste oplossing te zoeken. Er is maar een weg, en dat is die vooruit.’

Of hij lessen trekt uit de miserie? ‘Ik ben het in de gaten aan het houden. Ik heb al meer over Poetin en aardgastankers gelezen dan ooit. Ik wacht een goed moment af, en dan klik ik de energietarieven vast tot 2025, niet voor een deel maar voor alles. Zonder twijfel. Dit wil ik niet meer mee maken.’

Ik heb vorige week een voorstel gekregen om in Rusland een kwekerij van 10 hectare op te starten. Gas is er bijna gratis. Dat zet je toch even aan het denken.