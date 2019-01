Ikea en Sonos maken slimme luidsprekers

Ikea en Sonos hadden al in 2017 besloten om samen te werken, en kondigen nu aan dat hun eerste gezamenlijke producten vanaf augustus in de winkelrekken moeten liggen. Hoe het 'Symfonisk'-gamma van Ikea en Sonos er precies zal uitzien is een goedbewaard geheim. Maar in een promo-video die vorige week werd online gezet suggereerde Ikea wel dat het de interactieve luidsprekers van Sonos wil integreren in haar meubels.

Slimme luidsprekers zijn aan een gestage opmars bezig. Eind vorig jaar leerde een studie van het onderzoeksbureau IDC nog dat de verkoop van de apparaten in het derde kwartaal met 31 procent was gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de VS gaat het nog harder: iets meer dan een vijfde van de Amerikanen heeft vandaag al een slimme luidspreker in huis.