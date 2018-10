In Kallo wordt van Noorse dennebomen 'tropisch hardhout' gemaakt

Het Noorse Kebony investeert 21 miljoen euro in een houtfabriek in Antwerpen waar 'tropisch hardhout' gemaakt wordt van Scandinavische dennebomen.

Opnieuw goed nieuws voor de haven van Antwerpen. Na de investering van 1 miljard euro van de Oostenrijkse chemiegroep Borealis strijkt nu de Noorse houtindustrie in Antwerpen neer.

Vergeet ipé of bankirai. Kebony is het nieuwe soort hardhout voor terrassen of gevels. Het hout is afkomstig van dennenbomen, maar het werd behandeld zodat het even sterk en duurzaam is als tropisch hardhout. Kebony staat trouwens voor 'key' en 'ebony', of de sleutel tot ebbenhout. Ook ebbenhout is een zware tropische houtsoort.

‘Kebony is het ecologische alternatief voor tropische houtsoorten’, zegt Bruno Van den Branden, CEO van Kebony. 'En ook voor houtcomposiet, dat plastic bevat. Er moeten geen tropische regenwouden worden omgehakt. Het dennenhout komt van bomen die worden gekweekt in Scandinavië en Nieuw-Zeeland. En het hout kan nadien gewoon in de kachel, wat met houtcomposiet niet het geval is. De plastic die verwerkt is in houtcomposiet maakt dat het heel moeilijk afbreekbaar is.’

Karamel

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is vandaag één van de grootste aandeelhouders van Kebony. PMV investeerde 14 miljoen euro in de Belgische NV, of tweederden.

Borré is de man die in 2016 de top van Kebony in Noorwegen kon overtuigen om in België een tweede fabriek te bouwen. In eigen land was er geen ruimte meer. ‘Er lagen twee opties op tafel: Duitsland of België. Duitsland is de sterkst groeiende afzetmarkt in Europa, maar als Kebony echt de kaart van milieuvriendelijkheid wou trekken, moest het naar België komen..

Kebony Kebony werd in 1997 opgericht in Oslo. Na jaren van onderzoek & ontwikkeling om het industrieel proces op punt te zetten, werd de eerste fabriek in 2008 gebouwd. De tweede fabriek, in de Antwerpse haven, is net gestart. Een investering van 21 miljoen euro, waarvan PMV 14 miljoen euro toestopte. Kebony mikt op een omzet van 25 miljoen euro. Er werkt een twintigtal mensen in de fabriek in Kallo.

Wat Kebony naar verluidt ook kon overhalen om naar Antwerpen te komen, was het financiële plaatje. De Noorse houtverwerker kon in Duitsland rekenen op fraaie subsidies, maar PMV kwam hier met een groter bedrag op de proppen.

Kebony streeft naar een capaciteit van 20.000 m3 planken, of 100 voetbalvelden vol. Nu, in de beginfase, zit de fabriek aan ongeveer de helft. ‘We zullen eind dit jaar een omzet halen van 240 miljoen Noorse kroon (25 miljoen euro). Over een jaar hopen we dan winstgevend te zijn’, stelt Van den Branden.

Clear versus charm wood

Kebony moet vanuit ons land de wereld gaan veroveren met clear wood, of hout zonder evident nerven en knopen. Het hout van het type clear wood komt uit Nieuw-Zeeland, waar ze snelgroeiende naaldbomen planten, radiata pine, en daar steevast de takken verwijderen, zodat knopen geen kans krijgen. De charm wood van Scots pine komt dat weer uit Zweden.

Kebony heeft een mooie klantenlijst. De promenade langs de Hudson River is gemaakt van Kebony. ‘Met een garantie van 30 jaar’, lacht Van den Branden. De Verenigde Staten is een markt in volle ontwikkeling, volgens Van den Branden. Het Noma-restaurant in Kopenhagen liet ook borden en bestek maken in Kebony-hout. De prijs van Kebony-hout evenaart die van ipé, een hoogkwalitatieve tropische houtsoort.

Bamboe