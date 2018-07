'Investeerder PAI biedt op luierproducent Ontex'

PAI Partners zou de luierproducent benaderd hebben met een overnamevoorstel. Dat schrijft het persagentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Ontex is de voorbije maanden uit de gratie gevallen bij beleggers. Het aandeel zakte sinds vorige herfst met ongeveer een derde.

De lage aandelenkoers heeft de aandacht getrokken van PAI Partners dat volgens Bloomberg een overnamebod aan het voorbereiden is. GBL, de grootste aandeelhouder, zou daar niet afkerig tegenover staan, maar verdere informatie over een mogelijke biedprijs ontbreekt.

PAI Partners is onder andere gekend als hoofdaandeelhouder van Roompot, AS Adventure en Hunkemoller.

Voor Ontex lijkt daarmee het einde van een korte beurscarrière in zicht. Het bedrijf maakte precies drie jaar geleden zijn (her)intrede op de Brusselse beurs onder impuls van de voormalige eigenaars Goldman Sachs en texas Specific. Die maakten van de gelegenheid gebruik om een deel van hun belang te verzilveren. Daarbovenop trok Ontex nog extra kapitaal op om de schuldenberg te verlagen en ruimte te creëren voor overnames.

Twee grote deals

Ontex lonkte daarbij vooral naar Zuid-Amerika waar het twee grote deals in elkaar bokste. Het Mexicaanse Grupo Mabe werd ingelijfd voor 314 miljoen euro. Eind 2016 deed CEO Charles Bouaziz zijn tweede grote zet en kocht de luierdivisie van het Braziliaanse Hypermarcas voor 286 miljoen euro. Maar aan die Braziliaanse deal heeft Ontex nog geen plezier beleefd. Integendeel, eind vorig jaar vielen er lijken uit de kast. Bouaziz, die ooit zei dat Ontex 'het AB InBev van de luiers' zou worden, had zich vergaloppeerd. Twijfels of Ontex het boekenonderzoek wel grondig genoeg had gevoerd, doken op.

Als overmaat van ramp heeft Ontex af te rekenen met hoge grondstofprijzen en hevige concurrentie van onder andere Procter & Gamble (Pampers) en Kimberly Clark. Resultaat is dat de beloofde groei van de winstmarge (gemiddeld 30 basispunten extra per jaar over een periode van tien jaar) uitblijft. Die doelstelling werd de voorbije twee jaren niet gehaald, en ook dit jaar zal dat niet het geval zijn.

Geen strike

'We hebben geen strike gegooid', blikte Bouaziz onlangs terug op de voorbije jaren. 'Maar dat maakt ons werk niet kapot.'Ons pad is perfect geweest tussen 2013 en 2015. En zonder het effect van Brazilë, de grondstoffen en de wisselkoers zou iedereen gezegd hebben: topwerk geleverd.'