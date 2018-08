Investeerders cirkelen rond Belgische oliënreus

De Belgische specialist in natuurlijke oliën en extracten Inula valt in de smaak bij ’s werelds grootste investeringsfondsen. Onder meer BC Partners, Montagu en CVC lonken naar het bedrijf.

U kent ze wel, de kleine flesjes met natuurlijke oliën om kwaaltjes te verzorgen zoals spierpijn, huidproblemen, zware benen en misselijkheid. Een van de topspelers in die branche, Inula (ex-Pranarôm), is Belgisch.

Het bedrijf staat sinds begin dit jaar in de etalage. Het investeringsfonds Vendis, de voorzitter Dominique Baudoux en de CEO Sergio Calandri namen de zakenbank JPMorgan in de arm om een koper te vinden. Vendis bezit 42,3 procent van de Inula-aandelen, Baudoux en Calandri hebben de rest.

Inula wekte de appetijt van meerdere investeringsfondsen, waaronder BC Partners, Montagu Private Equity en CVC. Dat ’s werelds grootste fondsen op de deal actief zijn, hoeft niet te verwonderen. Het prijskaartje kan volgens dealmakers oplopen tot enkele honderden miljoenen en zelfs een half miljard euro.

Van die drie heeft enkel CVC al participaties in ons land. Het is eigenaar van Continental Foods (Devos & Lemmens, Royco) en van de producent van aluminiumprofielen Corialis (ex-Aliplast). BC Partners was tussen 2007 en 2011 eigenaar van de informatieleverancier Bureau van Dijk.

De aandeelhouders van Inula lijken eind vorig jaar al een voorschot te hebben genomen op een verkoop. De vennootschap keerde hen via een kapitaalvermindering 7 miljoen euro uit.

Inula verkoopt zijn producten via apothekers, handels in verzorgingsproducten, herboristen en biowinkels. De groep boekte vorig jaar een geconsolideerde omzet van 86 miljoen euro, bijna een vijfde meer dan het jaar ervoor. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op meer dan 30 miljoen euro, tegenover bijna 24 miljoen in 2016.

Aromatherapie

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1991, toen apotheker Dominique Baudoux Pranarôm oprichtte. Hij maakte er een wereldspeler in aromatherapie van. Bij aromatherapie worden essentiële oliën (vluchtige oliën gewonnen uit planten) voor therapeutische doeleinden gebruikt.

In 2014 fuseerde Pranarôm met zijn sector- en landgenoot Herbalgem. Maar de grote internationale doorbraak kwam er in 2016 met de overname van het Franse BioFloral en het Amerikaanse Veritida Botanicals. Die laatste deal gaf Inula voet aan de grond in de VS. De Waalse groep is intussen aanwezig in zes landen en via lokale partners in een 20-tal andere markten.

Dankzij dat forse groeiparcours rijfde het duo Baudoux/Calandri vorig jaar een nominatie binnen als Manager de l’Année. Het jaar ervoor was Inula finalist voor de prijs Entreprise de l’Année. In beide gevallen grepen ze naast de hoofdprijs.

Vendis I, een investeringsfonds gespecialiseerd in consumentenmerken, is sinds 2011 de hoofdaandeelhouder van Inula. Via Vendis zit een hele reeks ondernemers onrechtstreeks in het oliënbedrijf, zoals de familie Colruyt en de gelijknamige distributiegroep, Emiel Lathouwers (ex-topman en oprichter A.S. Adventure), Jacques Hayez (kledingwinkels Cassis en Paprika) en Rudi Mariën (ex-Innogenetics). Ook de brouwer Unibra, Bank Degroof, het Europees Investeringsfonds (EIF) en leden van de families de Pret (AB InBev), Lippens en Vaxelaire (ex-GIB) zijn bij het fonds aan boord.