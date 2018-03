Investeringsfondsen strijden om Vanreusel-snacks

Ergon en Bencis zitten in de laatste rechte lijn voor een instap in de snackgroep Vanreusel, een van de grootste snackleveranciers van de Belgische frituren. Ergon is een onderdeel van de Frère-holding GBL. Bij Bencis is Goldman Sachs de grootste aandeelhouder.

Vanreusel trapte eind vorig jaar de zoektocht naar een partner op gang. De nieuwe aandeelhouder moet de groeiplannen van de Limburgse groep begeleiden en sommige familiale aandeelhouders uitkopen.

Tal van financiële investeerders lieten hun oog op het dossier vallen, maar in de laatste rechte lijn blijven er volgens onze informatie slechts twee over: Ergon en Bencis. Eerstdaags - alleszins nog voor de paasvakantie - zou er witte rook zijn in het dossier.

47,6 miljoen omzet De geconsolideerde omzet van Vanreusel bedraagt 47,6 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat een deel van de vijf familiale aandeelhouders naast de nieuwe partner aan boord blijft, zowel operationeel als op aandeelhoudersvlak. Het wordt geen klassieke overname, stelt een bron.

Vijf telgen

Vanreusel is vandaag in de handen van vijf mensen: Theo Vanreusel - een telg van de tweede generatie - en vier leden van de derde generatie: Lucas Vanreusel, Paul-Emmanuel Vanreusel, Roel Vanreusel en Bart Vanreusel. Lucas is niet operationeel actief in het bedrijf. Theo heeft een pr-functie. PaulEmmanuel is CEO, Roel operationeel directeur en Bart salesmanager Foodservice.

Als Ergon het haalt, zou dat de eerste Belgische investering van het fonds in jaren zijn. Ergon is Europees actief en investeerde sinds zijn oprichting in 2005 in vier Belgische ondernemingen: het distributiebedrijf King, Corialis (Aliplast), het bouwbedrijf Joris Ide en de uitgever De Boeck. Die participaties werden intussen al allemaal verkocht.

Ergons concurrent Bencis is een Nederlands-Belgisch fonds waarvan de hoofdaandeelhouders de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en het fonds van de koninklijke familie van Liechtenstein zijn. Ook de spaarbank VDK, de Boël-holding Sofina en de holding Diepensteyn, waar de brouwersfamilie Toye de plak zwaait, zitten in het kapitaal.

Bencis heeft in ons land onder meer participaties in Vleeswaren De Keyser, het garnalenbedrijf Shore en het IT-bedrijf Axxes.

Cervela

Vanreusel, goed voor een geconsolideerde omzet van 47,6 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van zo’n 12 miljoen, is marktleider in België en een kleine speler in Nederland. Het maakt diepgevroren frituursnacks zoals cervela’s, satés, frikandellen, hamburgers, gehaktballen en allerlei kroketten.

Het wordt zeker geen klassieke overname. goedgeplaatste bron

Het is ook het bedrijf achter de Romeo XXL, een bijzonder lange frikandel waar de Vlaamse muziekgroep De Romeo’s het uithangbord van is.

Bicky Burger

De Limburgse groep heeft twee belangrijke concurrenten in de Benelux: Izico en Van Geloven. Beide zijn Nederlands. Izico, goed voor 95 miljoen euro omzet, is het bedrijf achter het merk Beckers en de bekende Bicky Burger. Het is in handen van de investeringsmaatschappij Egeria, die aanleunt bij de schatrijke Nederlandse familie Brenninkmeijer, die fortuin maakte met de kledingwinkels van C&A.