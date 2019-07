Italiaan geeft oer-Brits Burberry vleugels

Creatief directeur Riccardo Tisci lijkt het Britse modehuis Burberry er opnieuw bovenop te helpen.

De nieuwe collecties van Burberry zijn een succes. Het oer-Britse modehuis heeft sinds vorig jaar een nieuwe creatief directeur, de Italiaanse ontwerper Riccardo Tisci (45), en dat werpt vruchten af. De omzet van Burberry steeg in het eerste kwartaal met 4 procent tot 555 miljoen euro, 2 procentpunten meer dan verwacht. Het aandeel schoot gisteren met dubbele cijfers omhoog.

Tisci (spreek uit: tisji) volgde Christopher Bailey op, die na 17 jaar opstapte. Bailey maakte van Burberry een wereldmerk, maar verzekerde dat het zijn nostalgische ‘Britishness’ niet verloor. De beroemde trenchcoats en de ‘Burberry house check’ - het bekende ruitendesign met rode en zwarte strepen op een beige achtergrond - maken deel uit van het Britse ‘heritage’.

Wie aan hét modemerk in het Verenigd Koninkrijk raakt, raakt aan het Britse modelandschap. Ter illustratie: de lokale media omschreven de creatieve ‘changing of the guard’ bij Burberry met enige overdrijving ‘als een van de ingrijpendste veranderingen in de Britse mode in jaren’.

Rebel

Er werd dan ook met argusogen uitgekeken naar de eerste modeshow van de rebel Tisci, die vroeger op de catwalk uitpakte met mannen in vrouwenkleren, blote borsten en vrouwen met bakkebaarden. Tisci is ook een fan van de Britse ontwerpster Vivienne Westwood, bekend van haar ontwerpen geïnspireerd op het punktijdperk.

Maar de Italiaan, die in Engeland mode studeerde en een tijdje in India woonde, hield zijn septembershow in Londen elegant, ‘chic met sex-appeal’. Op zijn tweede show pakte hij wel uit met een gedurfdere mengeling van streetwear, jurken met pailletten, corsetten en wijde mantels.

Zijn stijl en commerciële aanpak lijken aan te slaan. Zijn nieuwe collecties - al 50 procent van het gamma - verkopen als zoete broodjes. De vraag vanuit China, de sleutelmarkt voor Europese luxemerken, groeide met 15 procent. Een opluchting. Het in slaap gedommelde Burberry, dat vorig jaar in een storm terechtkwam omdat het voor 28 miljoen pond onverkochte kleren vernietigde, liet zich daar jaren de kaas van het brood eten door concurrenten als LVMH (Dior en Louis Vuitton) en Kering (Gucci en Yves Saint Laurent).

Monogram

Het nieuwe monogram dat Tisci liet ontwerpen - een kruising van een T en een B gebaseerd op de initialen van stichter Thomas Burberry - is een hit bij de Chinese millennials. Zijn ‘drops’ - nieuwigheden die je maar 24 uur kunt kopen via Instagram en WeChat - zijn een schot in de roos.

Het is niet de eerste keer dat Tisci een turnaround in gang trapt. Zo verdrievoudigde hij de omzet bij Givenchy, waar hij twaalf jaar werkte. De pionier in luxueuze streetwear vormde het modehuis - dat groot werd dankzij de charmes van Audrey Hepburn - om tot een modern succes. Hij ontwierp er de trouwjurk van Kim Kardashian voor haar huwelijk met de rapper Kanye West, en lijfde de zangeressen Madonna, Rihanna en Beyoncé in als uithangborden voor zijn ontwerpen.