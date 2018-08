Johnnie Walker kiest voor cannabis

Diageo, de Britse producent van Johnnie Walker-whisky, voegt zich bij de groeiende club drankgiganten die slinkende verkoopcijfers willen compenseren door in marihuana te investeren.

Diageo, dat ook de Smirnoff-vodka en het Ierse Guinness bezit, voert volgens het financiële persagentschap Bloomberg gesprekken met drie Canadese cannabisfabrikanten. De onderhandelingen kunnen uitmonden in een overname van een van die spelers, of in een partnerschap om samen een nieuw soort cannabisdrankje te brouwen. Over welke producenten het precies gaat, is niet bekend.

Afgelopen lente besliste de Canadese overheid dat recreatief gebruik van cannabis vanaf oktober wordt toegelaten. Dat is ook de drankindustrie niet ontgaan. Sinds begin 2000 is wereldwijd het gemiddelde alcoholgebruik gedaald - België is daar volgens het meest recente OESO-rapport trouwens een uitzondering op - en marihuana kan voor de sector een manier zijn om die slinkende omzet te compenseren. Achter de schermen is 'Big Alcohol' dan ook flink aan het lobbyen om cannabis ook in andere landen gelegaliseerd te krijgen. In de VS is het gebruik van marihuana slechts in een paar staten toegelaten. In België is het verboden.

Wietbier

Canada blijft voorlopig dus het belangrijkste strijdtoneel voor grote drankenreuzen. Constellation Brands, de brouwer van Corona-bier, stapte vorig jaar al in de Canadese cannabisproducent Canopy Growth en kondigde vorige week aan nog een versnelling hoger te zullen schakelen. Constellation doet een bijkomende investering van liefst 4 miljard dollar om nog beter te kunnen inspelen op de cannabismarkt met Canopy. Constellation kijkt daarbij verder dan cannabis voor recreatief gebruik en zet ook fors in op medicinale marihuana.

De Nederlandse bierreus Heineken pakt het iets subtieler aan. Via zijn Amerikaanse dochter, de craft brewer Lagunitas, bracht het onlangs een bier op de markt dat niet met alcohol werd gebrouwen maar met THC, het bestanddeel van marihuana dat voor een euforisch effect zorgt.

Eerder had Lagunitas een bier gelanceerd waarin CBD verwerkt werkt, de kalmerende stof in marihuana. De lancering van de twee nieuwe wietbieren kreeg veel media-aandacht, maar het lijkt nog om een proefproject te gaan. De blikjes zijn voorlopig enkel te koop in een handvol gespecialiseerde shops in Californië.

AB InBev wacht af

Ook de Amerikaanse brouwer Molson Coors schoot recent in actie en kondigde begin deze maand aan dat het via een joint venture met het Canadese cannabisbedrijf Hexo gelijkaardige wietdrankjes op de markt zal brengen.

Opvallende afwezige in deze cannabisrevolutie is het Belgisch-Braziliaanse AB InBev. In een interview met de gespecialiseerde website just-drinks.com, bevestigde CEO Carlos Brito dat hij de nieuwe trend voorlopig liever vanaf de zijlijn bestudeert. 'We proberen nu volop bij te leren over cannabis,' klonk het. 'Het zal geregulariseerd worden en ook gecommercialiseerd. Maar nu blijft het een business die sterk aan banden wordt gelegd en in de meeste landen illegaal is.'