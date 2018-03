Joris Ide doekt Zwitserse horlogefabriek op

‘Geen enkele Belg heeft zoiets’, zei Joris Ide in 2015 trots bij een rondleiding in de ateliers van IMH in Le Locle. Dat is een van de kleinste stadjes van Zwitserland, maar een van de grootste centra in de Zwitserse horloge-industrie. Een 25-tal gespecialiseerde arbeiders in witte labojassen maakten er voor de grootste namen in de sector componenten en prototypes. Ide slaagde er drie jaar geleden in het prestigieuze atelier op de kop te tikken na een biedstrijd met Singaporese investeerders.