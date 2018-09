Juweliers koninklijk hof in Chinese handen

De juweliers Wolfers en Leysen zijn allebei in handen gekomen van een Chinese overnemer. De twee zijn leveranciers van het Belgisch koningshuis.

In tal van sectoren in Europa worden Chinese overnemers liever niet binnengelaten. Onder meer in de als strategisch beschouwde energiesector is dat het geval. Denk maar aan het voorbeeld van de netwerkbeheerder Eandis of aan de Elia-dochter 50Hertz, waar de Chinezen werden buitengehouden.

In de luxesector is dat niet het geval, integendeel. Zo werd het Belgische luxehandtassenmerk Delvaux zeven jaar geleden overgenomen door het Chinese Fund Brands. De hofleverancier breidde sindsdien fors uit naar Azië.

Chinese miljardair

Twee andere hofleveranciers vielen onlangs in Chinese handen: Wolfers en Leysen. Wolfers, aan de Naamse Poort in Brussel, ontwierp de trouwringen van koning Filip en koningin Mathilde. Het in 1812 opgerichte Wolfers wordt tot de meest prestigieuze juweliers van Europa gerekend. Bij Wolfers zetelen twee Chinezen in de raad van bestuur: Zhang (of Zheng) Yuewen en Virginia Yue.

Op internet leidt een speurtocht naar Zheng Yuewen, een ondernemer met belangen in landbouw, grondstoffen, farma en de financiële sector. Met een fortuin van 1,7 miljard dollar (1,44 miljard euro) staat hij op de 166ste stek in de rangschikking van rijkste Chinezen.

4,35 miljoen Tesiro, een Belgisch-Chinese joint venture, kocht voor 4,35 miljoen euro een belang van 80 procent in Leysen.

Leysen werd overgenomen door Tesiro, een joint venture van het Belgische Eurostar Diamond Traders en de Chinese mijnreus Tongling. Tesiro is een reus in zijn sector en wordt geleid door de Chinese juwelier Richard Shen Dongjun. Het kocht voor 4,35 miljoen euro een belang van 80 procent in Leysen.

Twee andere juweelleveranciers van het hof - De Greef en Ciel Mes Bijoux! (vintage) - blijven allebei onafhankelijk. De Greef zit al zeven generaties volledig in familiale handen. ‘En dat blijft zo’, benadrukt men bij de juwelier uit hartje Brussel.