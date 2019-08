Kartongroep Van De Velde doet nieuwe overname

De inlijving van FP Packaging uit Lokeren is al de zesde deal in korte tijd voor de familiale groep uit Wetteren.

P. Van De Velde Group, een specialist in kartonnen verpakkingen uit Wetteren, neemt zijn kleine sectorgenoot FP Packaging uit Lokeren helemaal over, meldt de groep maandag in een persbericht. Met de overname bouwt de groep Van De Velde haar vouwkartonactiviteiten, die opereren onder de naam Van De Velde Packaging, verder uit. Vooral in op maat gemaakte verpakkingen van hoge kwaliteit en in kleine en middelgrote oplages.

FP Packaging, dat staat voor Flanders Printing Packaging, ontstond zelf in 2000 uit het samengaan van drie ondernemingen. Het bedrijf is een drukkerij-kartonnage die zich toelegt op het maken van vouwdozen voor de voedingsindustrie. Het gaat bijvoorbeeld om dozen voor gebak, pralines en traiteurs.

Het bedrijf is vrij klein: de laatste jaarrekening (tot eind juni 2017) vermeldt een omzet van 4,1 miljoen euro en een licht negatief resultaat. Er werkten dat boekjaar zo'n 15 mensen (omgerekend naar voltijdsen).

De vestiging van FP Packaging blijft in de huidige vorm en op hetzelfde adres in Lokeren bestaan. Het managementteam onder leiding van Bernard Verbrugge en Alexandra Verbrugge zal verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Zesde overname

Het is reeds de zesde acquisitie in relatief korte tijd voor Van De Velde. De vijf andere bedrijven situeerden zich in Duitsland, Nederland en Frankrijk en opereren ook allemaal in het segment van het vouwkarton. 'De bundeling van de ondernemingen in één sterke organisatie biedt de groep nieuwe mogelijkheden om nog beter in te spelen op de groeiende marktvraag naar verpakkingen van vouwkarton', meldt Van De Velde.

Van De Velde Packaging buiten de drie genoemde landen ook activiteiten in Lichtervelde en Kruishoutem en nu dus ook in Lokeren. De geproduceerde vouwkartonnen verpakkingen worden voornamelijk afgezet in de marktsegmenten voeding, dranken en gezondheidszorg.