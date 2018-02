Kentucky Fried Chicken zit zonder kip

Door fout gelopen leveringen zit het iconische kippenrestaurant KFC met een joekel van een probleem in Groot-Brittannië: de kip is op.

De fastfoodketen moest deze week al meer dan 600 van zijn in totaal 900 restaurants in het VK sluiten door het leveringsprobleem. Kentucky Fried Chicken, dat wordt gecontroleerd door het beursgenoteerde Yum Brands, sloot recent een nieuw leveringscontract met de logistieke reus DHL voor de levering van kippen aan zijn Britse vestigingen.

Maar DHL kampt met 'operationele problemen', waardoor het de ladingen kip te laat of onvolledig aflevert. Wanneer de problemen opgelost geraken is nog niet bekend. 'The Colonel is working on it,' zegt KFC op Twitter, met een knipoog naar de oorspronkelijke bedenker van de keten, Colonel Sanders.