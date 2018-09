Kleine Chinezen houden Lego overeind

De Deense speelgoedmaker Lego kan zijn resultaat stabiliseren na een stevige winstval in 2017. Met dank aan de Chinese kinderen.

Een boerenjaar zal 2018 niet worden voor Lego. De verkoop van de gekleurde speelgoedblokjes aan consumenten nam in de eerste jaarhelft met een procent toe. De totale groepsomzet bleef stabiel in de lokale munten van de landen waar het bedrijf actief is, maar omgezet in Deense kroon verloor Lego vijf procent omzet tot 14,3 miljard kronen (1,92 miljard euro).

Lego zit daarmee mijlenver verwijderd van de 25 procent groei die het bedrijf in 2015 optekende. Toch toont CEO Niels Kristiansen zich tevreden omdat de groei ‘gestabiliseerd’ is na een zwak 2017. In het vorige boekjaar zakte de omzet met zeven procent.

Lego is nog steeds in handen van de familie Kristiansen, die het bedrijf in 1932 oprichtte. Het bedrijf gaf vorig jaar toe dat er wat te veel takken waren gegroeid aan de boom van het Lego-imperium. Er werd gesnoeid in het speelgoedaanbod en in het personeelsbestand.

Maar in zijn gevestigde markten heeft Lego het nog niet altijd moeilijk. n de VS zag het bedrijf de verkoop in het eerste semester zelfs dalen, wat veel te maken had met het faillissement van de speelgoedketen Toys'R'Us. In Europa was er slechts een lichte groei. Vooral de dozen met Lego Technic, de ‘Ninjago’-strijders en klassieke legoblokken gingen vlot over de toonbank.

China blijft voor Lego de belangrijkste wissel op toekomstige groei. Daar groeide de omzet met dubbele cijfers, maar veel impact heeft dat nog niet in het resultaat omdat het land minder dan tien procent van de totale omzet levert.