Kleur je haar blauw en win een job bij Balta

‘De gimmick maakt deel van onze nieuwe rekruteringscampagne’, zegt Geert Vanden Bossche, de marketingdirecteur van Balta. ‘De blauwe tapijtenkapsels zijn een ludieke manier om mensen naar onze site te lokken. We hebben al jaren een honderdtal vacatures, maar die zijn steeds moeilijker in te vullen. De werkloosheid in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen is laag. We vissen in dezelfde vijver als Unilin, Agristo, Thermote en Vanhalst en andere bedrijven in de buurt. Bovendien heeft textiel niet bepaald een goed imago. Al is dat onterecht, want er komt veel technologie bij kijken en België is Europese koploper in die sector.’