Klimaatopwarming bestrijden via de pens van een koe

Bierdraf

Bacteriën in de pens van de koe zetten voedingsstoffen om in methaan. Dat is het probleem. Met aanpassingen van het rantsoen en toevoeging van additieven hebben we al mooie resultaten geboekt.

'Bacteriën in de pens van de koe zetten voedingsstoffen om in methaan. Dat is het probleem. Met aanpassingen van het rantsoen en toevoeging van additieven hebben we al mooie resultaten geboekt', zegt Joris Relaes, topman van ILVO. Denk daarbij aan het vervangen van sojaschroot door bierdraf en koolzaadschroot. Of de toevoeging van 3-NOP, een product van het Nederlandse DSM dat bepaalde enzymen in de pens van de koe stillegt.

Drukmatten en sensoren

30 procent minder

De nagestreefde doelstellingen hebben 2005 als referentiejaar. Maar waar staan we nu, in 2019? 'We zijn er de voorbije periode niet op vooruit gegaan in de melkveesector. De uitstoot per liter melk is met 30 procent gedaald, maar door de afschaffing van de melkquota is de melkveestapel gestegen. De daling die we tegen 2030 nastreven is in absolute cijfers. Dat is dus best wel ambitieus', zegt Koopmans.