Kortingfanaat gaat op zoek naar goedkoopste luier

Thomas Loyens lanceert met zijn start-up Maxenta een nieuwe kortingwebsite. Met Luiergids.be kunnen ouders de prijzen van luiers vergelijken om de goedkoopste te vinden.

Hoewel Thomas Loyens (30) pas in mei voor het eerst vader wordt, is hij al een volleerde luierexpert. De econoom uit Rotselaar ontwikkelde een tool om de goedkoopste luier te vinden. ‘Een kind draagt acht à tien luiers per dag. Dat zijn er gemiddeld 3.285 per jaar. Door prijzen te vergelijken kan je 10 tot 25 cent per luier besparen. Als je rekent dat een kind vier jaar met een luier rondloopt, kan je zo 2.000 euro uitsparen’, zegt Loyens in Het Laatste Nieuws.

Dat bedrag kunnen ouders besparen met Luiergids.be, een tool die luiers rangschikt volgens de prijs per stuk. Op de site kan je de maat van de luier kiezen en selecteren uit 14 merken - van Pampers tot Bambyo en Kruidvat - en 13 aanbieders - van Bol.com tot iBOOD en Aldi. ‘Het grootste verschil met andere prijsvergelijkers is dat Luiergids.be focust op de prijs per stuk, wat uiteindelijk de beste graadmeter is om te zien hoe duur of goedkoop een product is’, zegt Loyens. De prijzen worden automatisch ingeladen en dagelijks geüpdatet.

Ondernemersbloed

Loyens, die al op zijn dertiende zat te programmeren en kortingwebsites ontwikkelde als hobby, bouwde de tool eerst voor zichzelf. Als vader in spe was hij op zoek naar een gemakkelijke en efficiënte manier om de goedkoopste luier te vinden. ‘Toen ik merkte dat ook in mijn omgeving interesse was voor zo’n tool besloot ik de website uit te bouwen voor een groter publiek. Als tiener legde ik me eerst toe op het design van websites, daarna leerde ik ook het technische aspect. Later zag ik in dat er ook geld mee te verdienen was, én dat ik tegelijk mensen een dienst kon bewijzen.’ Daarom richtte hij in 2015 - pas afgestudeerd in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en met ‘onmiskenbaar ondernemersbloed’ - Maxenta op, een start-up die een zestal websites aanbiedt met één gezamenlijk doel: de voordeligste slag slaan.

Hij begon met kortingvandedag.be, dat aanbiedingen en promoties van meer dan 700 webshops in de gaten houdt en vergelijkt. Later ontwikkelde Loyens volgens hetzelfde principe Parcdeals en TIQX, twee platformen waarmee liefhebbers van dierentuinen en pretparken het goedkoopste toegangsticket kunnen scoren, en een website om de beste wintersolden te vinden. ‘De prijzentools gaan natuurlijk om geld uitsparen, maar met Maxenta wil ik mensen ook keuzestress besparen. De tijd die erin kruipt om zelf alle prijzen op te zoeken en naast elkaar te leggen, weegt niet op tegen het uiteindelijke rendement.’

Niche

Maxenta, dat tot vandaag een eenmanszaak is, is intussen gelanceerd in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje en verdient geld via een procent van de opbrengst van de verkopen die via hun service gerealiseerd worden. Omdat Loyens het bedrijfje zowat vanuit zijn slaapkamer oprichtte, had hij in 2015 niet veel kapitaal nodig. ‘Er kwam geen externe financiering aan te pas. In de toekomst wil ik Maxenta organisch laten groeien.’