De cosmeticagroep Coty haalt opnieuw een stukje van de Kardashian-showbizzroyalty binnen. Een deal waarin matriarch Kris Jenner een duidelijke hand heeft.

Coty koopt voor 200 miljoen dollar een belang van 20 procent in het make-upmerk KKW, opgericht door de ster van de rode loper, Kim Kardashian. Een halfjaar geleden verwierf Coty ook al 51 procent van het make-upbedrijf van Kylie Jenner, de halfzus van Kim, voor 600 miljoen. Twee deals waarin Kris Jenner, de moeder van Kim en Kylie en zelfverklaarde 'momager' (lees: 'mom' én 'manager'), een bepalende rol speelde. Begin juni verklaarde Coty-CEO Peter Harf niet toevallig in een conference call: 'Kris Jenner en ik zijn goede vrienden. Ik ben heel trots dat haar familie met ons samenwerkt.'

De 64-jarige Jenner wordt gezien als de architecte van het succes van de Kardashian-clan, die naam en faam verwierf door een realityshow over haar turbulente familieleven, waarmee ze het principe 'bekend zijn wegens het bekend zijn' perfectioneerde om er vervolgens een commercieel miljardenimperium rond te bouwen.

Sextape

Jenner startte haar carrière als stewardess maar droomde er eigenlijk van model te worden. Als jonge twintiger trouwde ze met de advocaat Robert Kardashian. Dat katapulteerde haar in het jetsetleven in Hollywood. Het bracht haar ook in de publieke aandacht. Kardashians beste vriend was de football-ster O.J. Simpson, met wie hij verschillende bedrijven oprichtte. Toen Simpson beschuldigd werd van de moord op zijn ex-vrouw, verscheen een hoogzwangere Jenner ostentatief in de rechtszaal in zwangerschapskleding die ze van het slachtoffer gekregen had.

Kris Jenner heeft de reputatie de touwtjes strak in handen te houden. Bij elke deal voor de leden van haar clan strijkt ze zelf 10 procent op.

Met Kardashian kreeg Jenner vier kinderen. Later hertrouwde ze met de tienkamper Bruce Jenner, met wie ze nog eens twee dochters kreeg. Toen dochter Kim in 2007 in een mediastorm belandde door een uitgelekte sextape, smeedde Jenner het ijzer terwijl het heet was. Ze sloot een deal voor een realityreeks met haar hele familie in de hoofdrol. Ze heeft de reputatie de touwtjes strak in handen te houden. Bij elke deal die eruit voortvloeit, strijkt ze zelf 10 procent op. Er zijn ondertussen spinoffreeksen (ook van haar intussen ex-man Bruce, nu een vrouw), boeken en productlijnen. Die laatste kon ze dus tot tweemaal toe verzilveren dankzij de 'goede band' met Harf.

Voor Coty is het een manier om mee te surfen op de trend waarbij gevestigde lifestyleconcerns aanschurken tegen beroemde sterren, in de hoop aansluiting te vinden bij hun miljoenen volgers op Instagram. In diezelfde sfeer sloot de rapper Kanye West, de echtgenoot van Kim, vrijdag een tienjarig samenwerkingsakkoord met de retailer GAP.