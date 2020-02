L'Oréal boekt sterkste groei in tien jaar

'We identificeerden als een van de eerste spelers in de markt de trend bij consumenten naar duurzaamheid in hun verzorgingsproducten. Dat ontketende een revolutie in ons productieproces en onze bedrijfsvoering en geeft ons nu een voorsprong', verklaart CEO Jean-Paul Agan. 'Intussen is 60 procent van de basisgrondstoffen die we gebruiken hernieuwbaar.'

Coronavirus

L'Oréal had het in de marge van de resultaten ook over de impact van het coronavirus. Azië is de sterkst groeiende markt voor het bedrijf (+30% in 2019). 'Bij gelijkaardige events in het verleden (SARS, MERS, red.) werd de tijdelijke verkoopdip meer dan goedgemaakt', aldus Agan. 'Bovendien draaien we een groot deel van onze omzet in China via e-commerce, waarop de impact beperkter zal zijn.'