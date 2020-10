LVMH en Tiffany zetten punt achter overnametwist

Het moddergevecht tussen de Franse luxegroep LVMH en de Amerikaanse juwelenketen Tiffany is afgelopen. Beide partijen zijn overeengekomen de overnameprijs van Tiffany te laten zakken van 135 naar 131,50 euro per aandeel, blijkt uit een persbericht van LVMH.

Juridische strijd

Daarop ontketende Tiffany, dat al meer dan 180 jaar bestaat en 14.000 werknemers telt, een juridische strijd met een versneld proces in de Amerikaanse staat Delaware. In het jongste kwartaalrapport claimde LVMH nog dat Tiffany geen poot had om op te staan.

Uit het persbericht van de Franse luxeketen blijkt het tegendeel. De fusie gaat door onder dezelfde voorwaarden, maar tegen een lagere prijs. En Arnault? Die blijkt met de wind gedraaid te zijn. 'Dankzij dit akkoord kunnen we met een gerust hart de gesprekken met het management van Tiffany over de voorwaarden van de integratie hervatten. We zijn meer dan ooit overtuigd van het enorme potentieel van het merk Tiffany. LVMH is trots om Tiffany en zijn medewerkers te verwelkomen in het bedrijf, om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven.'