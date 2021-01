LVMH-miljardair Arnault katapulteert 28-jarige zoon naar Tiffany-top

De 28-jarige Alexandre vergroot met zijn promotie zijn kansen om op een dag aan het hoofd van het luxe-imperium te belanden.

Na meer dan een jaar bitse strijd is het zover: het Franse luxeconcern LVMH heeft het legendarische Amerikaanse juwelenmerk Tiffany binnengehaald. Oprichter en miljardair Bernard Arnault legde een recordbedrag van 15,8 miljard dollar op tafel voor de 75ste parel van zijn imperium, dat luxemerken van champagne, whisky, cosmetica, parfum, lederwaren - kortom alles wat duur is - omvat.

De top van Tiffany wordt grondig dooreengeschud. CEO Alessandro Bogliolo mag vertrekken en wordt vervangen door Anthony Ledru, tot nu toe verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Louis Vuitton, het belangrijkste merk van het luxeconcern. Naast de ervaren manager plaatst Arnault zijn 28-jarige zoon Alexandre.

Schermvullende weergave Alexandre Arnault. ©Getty Images

Voor Alexandre, Arnaults oudste kind uit zijn tweede huwelijk en naar verluidt ook een virtuoos pianist, is het een reuzensprong. Tot nu toe stond hij aan het hoofd van de relatief kleine Duitse reiskoffermaker Rinowa. Nu krijgt hij in één klap een van 's werelds bekendste juwelenmerken in handen. De promotie zet een boost onder zijn kansen om op een dag aan het hoofd van het luxe-imperium te belanden.

Opvolging verzekerd

Hoewel de 71-jarige Arnault omnipresent is in zijn bedrijf en niet van plan lijkt daar snel verandering in te brengen, gaat zijn opvolging al jaren over de tongen. Vier van zijn vijf kinderen zitten op sleutelposities in zijn imperium. Delphine (45) is vicepresident van Louis Vuitton, Antoine (43) leidt Berluti, een merk van mannenkleding, en Frédéric (25) heeft een toppositie bij het horlogemerk Tag Heuer. Alleen Arnaults jongste zoon Jean (22) heeft nog geen officiële functie beet. Hij studeert nog.

254 miljard marktwaarde LVMH LVMH heeft een marktwaarde van 254 miljard euro.

Volgens Philippe Pele-Clamour, professor aan de managementhogeschool HEC in Parijs, verwacht Arnault dat zijn kinderen zich op die belangrijke posities bewijzen en ontdekken of ze het in zich hebben om de hele luxegroep te leiden. Om al te grote fiasco's te vermijden, plaatst hij telkens een ervaren manager naast hen. De winnaar haalt een stevige prijsvogel binnen. LVMH heeft een marktwaarde van 254 miljard euro, wat van Arnault de rijkste Europeaan en de vierde rijkste mens ter wereld maakt.