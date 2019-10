Lambiekbrouwer 3 Fonteinen investeert 25 miljoen euro

3 fonteinen

‘Ziel van de geuze’ trekt zich terug

Armand Debelder, een van de historische figuren van de geuze, trekt zich op 68-jarige leeftijd terug uit de Vlaams-Brabantse brouwerij. Hij verdwijnt ook uit het kapitaal van 3Fonteinen.

De jongste maanden circuleerden tal van geruchten over het fors groeiende 3Fonteinen. De brouwer zou (deels) in Chinese of Amerikaanse handen zijn. De waarheid is evenwel anders: bij de centralisatie van de activiteiten van het bierbedrijf in Lot in 2016 kwam Geert Duyck aan boord en werd hij ook minderheidsaandeelhouder. Duyck is een van de managing partners van de private-equityreus CVC. Maar 3Fonteinen is een persoonlijk project voor de geuzeminnende West-Vlaming. Hij is er sindsdien stille vennoot.

Debelder behield toen de meerderheid (51%) van de aandelen. Maar aan de vooravond van de nieuwe uitbreidingsfase wil de Brabander het rustiger aan doen. Hij verkocht zijn aandelen aan zijn drie mede-aandeelhouders: operationele man Michaël Blanckaert, CEO Werner Van Obberghen en Duyck.

‘We zijn complementair: Michaël focust op het operationele en het creatieve, ikzelf op de financiële, commerciële en administratieve kant en daarnaast maken we gretig gebruik van de expertise van Geert’, zegt Van Obberghen. ‘Zijn aanwezigheid in het aandeelhouderschap en de raad van bestuur geeft ons de steun en middelen om te groeien. Maar ze laat ons ook toe om op dezelfde traditionele manier ons ding te doen en de lijn van Armand en zijn vader Gaston koppig verder te zetten.’ Dat vasthouden aan de traditie en de lange doorlooptijd om geuze te maken, kost geld. ‘Tussen brouwsel en verkochte fles is er bij ons een gemiddelde doorlooptijd van 30 maanden. Dat is een veelvoud van elk ander type (speciaal)bier.’