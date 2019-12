Le Pain Quotidien kleurt opnieuw volledig Belgisch

De historische aandeelhouders van Le Pain Quotidien hebben het Franse Norac uitgekocht. Met ex-CEO Vincent Herbert zit tijdelijk weer een Belg aan het roer.

Het zijn spannende tijden bij Le Pain Quotidien, een populair exportproduct van België. De keten staat aan de vooravond van een grondige hertekening van haar aandeelhouderschap, zoals De Tijd vorige week meldde. Deze week was er al een andere verschuiving in het kapitaal. Volgens onze informatie hebben de historische aandeelhouders de voedingsgroep Norac van de Franse ondernemer Bruno Caron uitgekocht .

Caron stapte zeven jaar geleden in het kapitaal. Hij bezat aanvankelijk 15 procent van de aandelen, maar trok dat stelselmatig op tot 25 procent.

De andere aandeelhouders kopen de aandelen van de Fransman in verhouding tot hun bestaand belang. Daardoor klimt de participatie van de referentieaandeelhouder Cobepa, voor meer dan de helft in handen van de AB InBev-familie de Spoelberch, van 32 tot 43 procent. De rest van de aandelen zit in de handen van enkele ondernemers: de familie Josi (Jean-Marie Laurent Josi is CEO van Cobepa), Emiel Lathouwers (ex-A.S. Adventure), het duo Tony Vandewalle-Bart Van Vooren (ex-O’Neill België) en de Pain Quotidien-oprichter Alain Coumont.

De weg ligt open voor de volgende stap: de hertekening van het aandeelhouderschap. De zakenbank Rothschild moet dat proces in goede banen leiden. Wordt de keten helemaal verkocht? Of komt naast Cobepa een tweede referentieaandeelhouder aan boord? En hoe evolueert de positie van de andere kleinere aandeelhouders? Het is koffiedik kijken.

Starbucks

De bakkerij- en restaurantketen wekte al eerder de appetijt van investeerders. In 2013 kwam zelfs de Amerikaanse koffieketen Starbucks voorzichtig aankloppen. Starbucks had ‘honderden miljoenen’ over voor Le Pain Quotidien. Maar de overnamepoging mislukte en de Belgische keten ging op eigen houtje door.

Hoeveel Le Pain Quotidien waard is, is een goed bewaard geheim. Toen Cobepa drie jaar geleden instapte, zei een financieel expert dat Le Pain Quotidien ‘grofweg’ 400 à 500 miljoen dollar waard was (het bedrijf maakt zijn resultaten op in dollar). Dat cijfer is evenwel nergens bevestigd.

CEO keert terug

Niet alleen het aandeelhouderschap kleurt opnieuw Belgisch. De Tijd vernam ook dat de CEO van de keten opnieuw een Belg is. Het gaat om de Kortrijkzaan Vincent Herbert, die begin 2018 na 17 jaar opstapte als topman van de keten.

Herbert vervangt de Amerikaan Jerry Gamez (ex-Burger King, ex-Walmart), met wie de raad van bestuur van Le Pain Quotidien meningsverschillen had over de (groei)strategie. Waarover die precies gingen, is onduidelijk. De betrokkenen willen geen commentaar kwijt.