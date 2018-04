'Lenteschoonmaak bij Van de Velde'

Het lingeriebedrijf Van de Velde zit in moeilijk vaarwater en moet bijbenen in e-commerce. ‘We hebben te traag gereageerd. We zijn met een lenteschoonmaak bezig’, klonk het op de algemene vergadering.

‘Tevreden? Er is weinig om tevreden over te zijn’, zei een aandeelhouder na de jaarlijkse algemene vergadering. Twee jaar geleden kocht de man zijn eerste aandelen, min of meer op de beurspiek dus. Sindsdien is de jarenlange omzetgroei van het bedrijf abrupt ten einde gekomen en is het aandeel in waarde gehalveerd.

Een andere aandeelhouder had minder reden om te morren. ‘Ik ben al ingestapt bij de beursgang en heb mijn inleg over de jaren heen al terugverdiend met de dividenden die het bedrijf heeft uitgekeerd.’ Dat Van De Velde dit jaar het dividend met 70 procent verlaagde, stoort hem niet echt. ‘Het bedrijf moet nu investeren en bijbenen in e-commerce.’

Het nieuwe normaal

'We zijn niet blind voor wat er in de markt gebeurt, maar we hebben waarschijnlijk te traag gereageerd', gaf voorzitter Herman Van de Velde toe. Om de inhaalbeweging te maken werd Erwin Van Laethem twee jaar geleden aangetrokken als nieuwe CEO. Van Laethem, die voorheen digitale businessmodellen ontwikkelde en uitrolde bij de energiebedrijven Essent en RWE, spaart moeite noch kosten en investeert in marketing, logistieke processen, IT-infrastcutuur en e-commerce. ‘Zonder de 5.000 lingeriewinkels die onze producten te verwaarlozen. We nemen hen mee in het verhaal. Omnikanaal is het nieuwe normaal’, aldus Van Laethem.

Lenteschoonmaak

‘Van de Velde is altijd gegroeid, maar we lopen tegen een aantal dingen aan’, zei Van Laethem die zijn opdracht vergelijkt met een ‘grote lenteschoonmaak’. ‘We hebben gekeken naar alles wat er is. Wat kunnen we nog gebruiken? Wat gooien we weg? En wat moeten we vervangen? Dat is wat we nu doen. Het IT-platform bijvoorbeeld dateert van 17 jaar geleden. Dat is als een oude Nokia die we nu vervangen door een nieuwe iPhone.’

De inspanningen zijn nodig om de omzetmotor terug op gang te krijgen. Dit jaar zal dat nog niet het geval zijn. Het bedrijf voorspelt in het beste geval een stabilisatie van de omzet, terwijl het eerder nog mikte op 5 procent groei. ‘Het eerste kwartaal viel tegen’, zei Van Laethem. De winst zal daardoor – in combinatie met de kosten voor de transformatie van het bedrijf – dit jaar zwaar onder druk staan. De brutobedrijfswinst (ebitda) zal naar verwachting met 12 tot 20 procent dalen.

Beursexit

Door de slechte gang van zaken, het uitblijven van omzetgroei en de knip in het dividend hebben beleggers de voorbije maanden het bedrijf de rug toegekeerd. De beurswaarde is intussen gedaald tot 450 miljoen euro, wat sommigen al deed speculeren op een beursexit.