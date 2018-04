Lidl gaat stakend het weekend in

Na uren vergaderen is het overleg tussen de vakbonden en de directie van supermarktketen Lidl kort na middernacht afgesprongen. Dat bevestigen Johan Lippens, vakbondssecretaris van LBC-NVK, en Thomas Vanbiervliet van ACLVB. Ook de bemiddelaar die was ingezet bracht geen soelaas.

Zelfs als er alsnog een akkoord wordt bereikt, blijft er nog aanzienlijke tijd hinder voor Lidl-klanten. Sinds vrijdag blokkeren vakbondsmilitanten immers ook een distributiecentum van Lidl, waardoor de bevoorrading van veel Lidl-vestigingen in het gedrang komt.

De bonden zullen zaterdag een voorstel van de directie voorleggen aan hun achterban. Dat bevat onder meer een regeling waardoor in de komende zes maanden in elke winkel een extra voltijdse werknemer kan worden ingezet. Daarnaast zijn daarin ook een aantal thema's vastgelegd voor besprekingen over een nieuwe cao. Vermoedelijk zullen de spontane acties van de voorbije drie dagen zaterdag aanhouden. Meer dan honderd winkels van Lidl bleven vrijdag dicht. RHA/