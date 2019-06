Limburgse ondernemers lanceren drinkflessen meteen wereldwijd

Drie jaar geleden kregen ze als verdelers van het Amerikaanse drinkflessenmerk Contigo de bons. Nu willen de Hasseltse ondernemers Stijn Lowette en Tom Hoogmartens de wereld veroveren met hun eigen Kambukka-drinkflessen.

Als je het Stijn Lowette hoort vertellen, lijkt het alsof het gisteren was. Maar intussen is het al jaren geleden dat hij en zijn vader Stan de Amerikaanse marktleider in drinkflessen grootmaakte in Europa en het Midden-Oosten. Op het hoogtepunt verkochten ze voor 17 miljoen euro per jaar aan Contigo-flessen. Tot ze in 2016 van de ene dag op de andere aan de deur werd gezet. ‘Contigo wilde de verdeling voortaan in eigen handen nemen. Dezelfde avond nog besloten we zelf een merk uit de grond te stampen’, vertelt Lowette.

PROFIEL KAMBUKKA > Merk van drinkflessen, zowel voor water als warme dranken, opgericht en geleid door Stijn Lowette. > Verwachte omzet voor 2019: 7 miljoen euro. > Brutobedrijfswinstmarge: 28 procent. > Voor 80 procent in handen van de familie Lowette, de rest bij medeoprichter Tom Hoogmartens. > Vader Stan Lowette richtte in de jaren 90 al Topcom op, een Belgische producent van consumentenelektronica.

Dat werd Kambukka, een splinternieuw merk dat sinds 1 juni in winkels in 35 landen op vier continenten ligt. ‘We hebben van Contigo een mooie uitwinningsvergoeding bekomen, maar we moesten ons houden aan een non-concurrentiebeding van 2,5 jaar.’

De Lowettes hadden dus geld en tijd om in alle stilte een nieuw product te ontwikkelen. De ervaring van de voorgaande jaren beschouwden ze als een extra troefkaart.

‘Elke week kregen we honderden mails met positieve en negatieve commentaren van klanten van Contigo. Een beter marktonderzoek kan je je niet wensen.’ Daar kwam onder meer de feedback uit dat de flessen van Contigo te groot en niet kleurrijk genoeg waren voor de Europese markt. Mensen maakten zich ook zorgen over de hygiëne van de deksels. En het frustreerde gebruikers dat niet alle deksels op alle type flessen pasten. Daar hebben we een mouw aan gepast. En we hebben op alle innovaties patenten.’

Intussen is al voor 3 miljoen euro aan Kambukka-flessen verkocht en Lowette hoopt dit jaar af te sluiten met een omzet van 7 miljoen euro. Momenteel werkt Kambukka met 15 vaste werknemers en met zo’n 25 vertegenwoordigers wereldwijd.

Netwerk

Wat maakt dat Lowette in een jaar bijna de helft van de omzet hoopt te draaien van wat hij voor Contigo in zes jaar had opgebouwd? ‘Behalve een beter product? Het netwerk. We hebben goede contacten met alle distributeurs en vertegenwoordigers die ertoe doen. En natuurlijk is er de markt die - behalve in de VS - nog niet verzadigd is. Er is nog groei genoeg mogelijk, via de speelgoed-, de outdoor-, de sport- en seizoenswinkels. Wereldwijd is onze markt 1 miljard dollar waard. 800 miljoen daarvan zit in de VS - ongeveer elke Amerikaan moet intussen al wel vijf drinkflessen in de kast hebben staan. In Europa is de markt 50 miljoen waard.’

‘Bovendien zijn we al meteen gelanceerd in landen waar we met Contigo niet mochten komen: Japan, China, Taiwan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Ik denk dat we binnen enkele jaren voor 30 miljoen euro aan flessen kunnen verkopen, goed voor 4 miljoen stuks per jaar’, rekent Lowette uit.

‘Contigo is van plan zich goedkoper en lager in de markt te positioneren, met onder meer de supermarkten als distributiekanaal’, zegt Lowette. ‘Het wil gaan voor meer volume en minder marge. Wij willen net het omgekeerde, waardoor een deel van de markt vrijkomt voor ons. In België betekent dat bijvoorbeeld dat we in de rekken van A.S. Adventure zullen liggen, en niet bij discounters zoals Aldi of Lidl.’