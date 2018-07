Lotto wil eigen gokwinkels openen

De Nationale Loterij wil 'een keten van shops openen' om haar eigen producten aan te bieden. De zoektocht naar panden is al ­gestart in Antwerpen, Gent, Namen en Luik.

'De Nationale Loterij is mee groot geworden door de krantenwinkels', zegt Yannick Gyssens, de voorzitter van Perstablo, een vereniging van handelaars in Vlaanderen en het Brusselse. Hij merkt op dat de dagbladhandels nog steeds goed zijn voor tachtig procent van de omzet.

Goklust

De voorbije dagen kwam alsmaar meer kritiek op de stijgende goklust van de Belgen, vooral online. De inzet bij online gokken is in Vlaanderen in drie jaar gestegen van 88 tot 170 miljoen euro. Het aantal mensen voor wie een gokverbod geldt, is met de helft gestegen sinds 2013.