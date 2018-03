Lotus koopt gloednieuwe fabriek in Zuid-Afrika

Lotus Bakeries gaat de gezonde fruitsnacks van het merk Bear voortaan zelf produceren. Het bedrijf neemt de productieactiviteiten over van het Zuid-Afrikaanse Grassroots.

De fruittussendoortjes van Bear , die vooral bestemd zijn voor de Britse consumentenmarkt, worden nu nog in opdracht van Lotus gemaakt in de productiefaciliteit van Grassroots, vlakbij de Zuid-Afrikaanse Ceresvallei waar het fruit geplukt wordt.

Lotus Bakeries zal de productie in de loop van 2019 zelf overnemen. Het sloot daarover een akkoord met het investeringsfonds Acorn, de meerderheidsaandeelhouder van Grassroots. De deal voorziet dat Grassroots een volledig nieuwe productiefaciliteit zal bouwen, voorzien van alle installaties en medewerkers voor de productie van het Bear-assortiment. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Verticale integratie

Lotus, dat de activiteit van de fruittussendoortjes in 2015 verwierf, acht na de commerciële integratie in de groep de tijd rijp voor de verticale integratie van de productie.

De Vlaamse koekjes- en snacksgroep krijgt de volledige controle op het productieproces in handen en zal in de eigen fabriek meer vrijheid hebben om productinnovaties te ontwikkelen.

'We willen onze krachtige positie in het VK gebruiken om het pad te effenen naar internationale groei. Op de lange termijn is in-house productie daarbij onontbeerlijk', zegt CEO Jan Boone.