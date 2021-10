Louis V, de zonnekoning

Dinsdagavond mag - noblesse oblige - het in alle opzichten waardevolste bedrijf van Europa het 'cijferseizoen' aftrappen.

Terwijl op Wall Street niemand het aandurft het kwartaalrapport van Jamie Dimon van JPMorgan in snelheid te kloppen, mag in Europa Bernard Arnault dinsdagavond als eerste een update geven over het pas afgesloten kwartaal. Arnault is CEO en grootaandeelhouder van LVMH , met merken als Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, Moët & Chandon en Bulgari de wereldmarktleider in luxe.

Zeggen dat LVMH de pandemie goed doorgekomen is, is als zeggen dat PSG degelijke voetballers in huis heeft: een understatement. De beurswaarde van het luxe-imperium is sinds begin 2020 de helft gestegen, tot 319 miljard euro. Daarmee heeft LVMH de Zwitsers Nestlé en Roche onttroond als waardevolste bedrijf van Europa. Wat op de wereldranglijst maar goed is voor plaats 19, maar passons. De wereld koopt nu eenmaal om onverklaarbare redenen vaker een iPhone dan een Louis Vuitton om die iPhone in te stoppen.

Dat merk, Louis Vuitton, is de zonnekoning onder 's werelds hebbedingen. De afdeling Fashion & Leather Goods (FLG), met Louis Vuitton als vlaggenschip, draaide over de eerste jaarhelft van 2021 5,7 miljard bedrijfswinst op 13,9 miljard euro omzet. Een marge van dik 40 procent.

FLG zet de jongste jaren een verbluffende groei neer. Slechts heel even onderbroken in het voorjaar van 2020, tijdens de wereldwijde lockdowns (zie grafiek). Voor het derde kwartaal rekent het beurshuis JPMorgan op een organische groei van 23 procent. En ten opzichte van het prepandemische tweede kwartaal van 2019 zouden Louis Vuitton en co. 37 procent groei laten optekenen. S'il vous plaît.

Het beurshuis Jefferies raamt dat LVMH tijdens de pandemie zijn marktaandeel met de helft verhoogd heeft. Een risico is de politiek van 'gedeelde welvaart' van de Chinese president Xi Jinping, maar beleggers vermoeden dat Louis Vuitton ook de nieuwe soberheid in Peking vlot zal overleven.