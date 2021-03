Luierfabrikant Ontex en start-up Woosh zien toekomst in vuile luiers

De luierfabrikant Ontex gaat samenwerken met de start-up Woosh om luiers te recycleren. Dat moet uitmonden in de eerste Belgische luierrecyclage-installatie.

Wie een baby of peuter in huis heeft, weet het maar al te goed: wegwerpluiers zijn goed voor tonnen afval. Zonder de kinderdagverblijven mee te rekenen, belanden in Vlaanderen jaarlijks zo'n 65.000 ton luiers in de verbrandingsoven, goed voor 31,8 miljoen kilogram CO2-uitstoot.

Recycleren lijkt een logische oplossing, maar is niet eenvoudig. De technologie staat nog niet zolang op punt en de kosten voor een aparte afvalophaling en verwerking zijn hoog. Als een van de grootste luierproducenten ter wereld heeft Ontex nu samen met de start-up Woosh een nieuw systeem uitgedokterd. Dat gebeurde onder de vleugels van de ondernemingbouwer Thingit, die in 2015 door Wouter Vandamme werd opgericht en elk jaar één nieuw bedrijf wil lanceren in samenwerking met grote bedrijven.

Het plan is om vanaf april aan kinderdagverblijven in Mechelen, Gent en Brugge een dienst aan te bieden, waarbij Woosh vuile luiers ophaalt en nieuwe levert. Ontex voorziet met zijn Little Big Change-merk in luiers die makkelijk te recycleren zijn, Woosh regelt de levering, ophaling en de verwerking. Het wil daarvoor elektrische auto's of cargofietsen inzetten.

Logistieke model

Woosh De start-up Woosh werd in januari 2021 opgericht in de schoot van de ondernemingbouwer Thingit. De oprichters Wouter Vandamme, Jeff Stubbe en Alby Rosevear hebben één doel: luierrecyclage in België mogelijk maken. Ze werken daarvoor samen met de de luierfabrikant Ontex, lokale besturen, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de elektrische vrachtwagenbouwer Addax.

'De recyclage van luiers is een kip-of-eivraag', zegt Jeff Stubbe, een van de oprichters van Woosh. 'Er worden geen recyclage-installaties gebouwd omdat er geen grootschalige luierophaling is en vice versa. Met deze eerste stap willen we nu eerst grote hoeveelheden luierafval verwerven. We komen zo tegemoet aan de belangrijkste vraag van investeerders. Als het logistieke model op punt staat, is de volgende stap minder risicovol. Je hebt dan een beter zicht op de kosten van de ophaling en op de hoeveelheden vuile luiers.'

De eerste maanden worden de opgehaalde luiers nog gewoon verbrand, maar het plan is om op korte termijn een Belgische recyclage-installatie voor luiers te bouwen. Woosh haalde de inspiratie uit het buitenland, bijvoorbeeld bij de afvalverwerker ARN in Nederland. 'We zijn met meerdere partijen aan het praten en we hebben in België twee mogelijke sites op het oog', zegt Stubbe. 'Als we investeerders en de overheid kunnen overtuigen, geloven we dat we zo'n installatie binnen het jaar kunnen realiseren. In het slechtste geval binnen drie jaar.'

De geschatte kostprijs van een installatie bedraagt 3 tot 8 miljoen euro, afhankelijk van de voorzieningen op de site.

Ontbrekend stukje

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigde in oktober aan dat Vlaanderen 30 miljoen euro uittrekt voor recyclage-initiatieven, waarvan de recyclage van luiers een van de belangrijkste is. 'Daar rekenen we uiteraard op', zegt Stubbe. Daarnaast heeft het bedrijf zicht op 500.000 euro van zijn oprichters, de investeerder David Vlerick, een Vlaio-subsidie en een bankfinanciering. Ontex pompt geen geld in het bedrijf.

Wat valt van de recyclage van luiers te verwachten? 'Onze technologie maakt gebruik van een groot vat, waarin luiers door hoge druk en stoom uit elkaar worden geblazen en gekookt. Zo kunnen we er verschillende componenten uit filteren', zegt Stubbe. 'Het gaat onder meer om kunststof, waarmee we afvalcontainers of onderdelen voor de auto-industrie kunnen maken. De uitwerpselen in de luiers worden vergist in een biogascentrale, waardoor we ze kunnen inzetten als cng of elektriciteit.'