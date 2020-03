Luierfabrikant Ontex zet ommekeer in

Ontex plukt de eerste vruchten van zijn transformatieplan. De Oost-Vlaamse luierfabrikant ziet de winst dit jaar met ruim 10 procent stijgen. In de VS zet het twee productielijnen op.

'2019 was een scharnierjaar', zegt Charles Bouaziz, de topman van Ontex. 'In het slotkwartaal van vorig jaar bereikten we het keerpunt voor de rendabiliteit. De winstgevendheid zal dit jaar verder verbeteren.'

Na een lastig jaar met dure grondstoffen, volatiele wisselkoersen en forse promoties van rivaal Pampers wist de Oost-Vlaamse luiermaker zijn winstmarge (rebitda), na een stijging in het vierde kwartaal, over heel het boekjaar te stabiliseren. Een trendbreuk met de voorbije twee jaar waarin de marge afkalfde.

Ex-topman Henkel nieuwe voorzitter Luc Missorten stapt eind mei op als voorzitter van Ontex' raad van bestuur. Zijn opvolger Hans Van Bylen maakte naam bij de Duitse lijm- en wasmiddelenreus Henkel. Van Bylen (58), getrouwd en vader van drie kinderen, studeerde economie en begon als productmanager bij Henkel België. Op zijn 33ste trad hij toe tot het directiecomité van Henkel, als jongste ooit. De Antwerpenaar werkte 35 jaar bij de Duitse gigant met een jaaromzet van 20 miljard euro, de jongste vier jaar als CEO. Met die achtergrond brengt het zwaargewicht heel wat kennis binnen over consumentenproducten (FMCG), wereldwijde productie en supply chain. Voorganger Missorten, die voorlopig aanblijft als adviseur, lijkt het gelag te betalen voor de morrende aandeelhouders bij de kwakkelende luierfabrikant. Hun vertrouwen is zoek sinds het bestuur onder leiding van Missorten niet inging op het overnamebod van de Franse investeringsmaatschappij PAI midden 2018 én de verwarrende presentatie van het transformatieplan begin vorig jaar.

Bouaziz lanceerde in mei een transformatieplan om Ontex weer op het groeipad te krijgen. Investeerders haalden toen hun neus op omdat dat middelen vergt (130 miljoen euro over drie jaar) en de resultaten op lange termijn twijfelachtig zijn. Sindsdien zag de Bel20'er ruim een derde van zijn waarde verdampen.

Die pil werd woensdag verzacht toen bleek dat Ontex 2019 goed heeft afgesloten, al noteert het aandeel nog altijd de helft onder zijn piek van begin 2016 en onder zijn intekenprijs van 18 euro. De eerste vruchten van de transformatie werden zichtbaar en dat belooft voor dit jaar. Het gaat onder meer over het wereldwijd schrappen van 1.000 van de 10.000 jobs, de afbouw van externe magazijnen, het heronderhandelen van logistieke kosten en de lancering van een abonnementsformule in de Benelux. De maatregelen slorpten vorig jaar 21 miljoen euro cash op, dit jaar wordt dat 34 à 40 miljoen euro.

Die investering en de verwachte stabielere grondstoffenprijzen zullen de brutobedrijfswinst dit jaar met ruim 10 procent doen stijgen, van 245 miljoen naar 270 à 275 miljoen euro. De omzet zal licht groeien. Beleggers en analisten reageerden dolenthousiast. Al is een deel van het optimisme te danken aan de wissel in de raad van bestuur (zie inzet). Hans Van Bylen, de ex-topman van de Duitse reus Henkel, vervangt eind mei Luc Missorten als voorzitter.

Productie in VS

Daarnaast investeert Ontex zowat 10 miljoen euro om twee productielijnen voor luiers te openen in het oosten van de VS, in aanvulling van de leveringen uit Mexico en Europa. Bouaziz ziet veel potentieel in de VS omdat de huismerken van de supermarktketens, de klanten van Ontex, nog maar 20 procent van de markt bezetten. In Europa is dat zowat de helft. 'Over twee, drie jaar willen we in de VS 30 à 35 procent bereiken', zegt Bouaziz. Ontex sluit daarvoor partnerschappen met grote supermarktgroepen, waaronder Walmart.

De bijna 6 procent groei in de VS en de rest van de wereld is welkom, want Europa (-6,4%) blijft het zorgenkind. Ontex is er de grootste producent van luiers voor baby's en ouderen, tampons en maandverbanden, maar het verlies van enkele retailers twee jaar geleden zindert na.

Van het coronavirus heeft het voorlopig geen last. 'De verkoop in China en elders in het Verre Oosten is niet echt groot. De weinige leveranciers daar hebben ons verzekerd dat hun activiteiten geen impact voelen van het coronavirus', zegt Bouaziz.

Toch bouwt Ontex zijn voorraden van de belangrijkste grondstoffen op en boort het alternatieven aan. Het waarschuwt dat een verdere verspreiding van het virus kan wegen op de logistiek en supply chain, wat tot hogere kosten en tragere leveringen leidt.