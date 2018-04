Luiergroep Drylock pompt 200 miljoen in expansie

Luierbedrijf Drylock investeert 200 miljoen euro in de bouw van twee nieuwe fabrieken in Spanje en Tsjechië.

Drylock is het luierconcern van ondernemer Bart Van Malderen, ex-Ontex, dat sinds de oprichting in 2012 aan hoog tempo aan expansie werkt. Eerder dit jaar kocht Drylock, met hoofdzetel in Zele, al twee fabrieken in Brazilië, samen goed voor 100 miljoen euro extra omzet.

De fabriek in Spanje komt in Segovia, in het centrum van het land, en zal produceren voor de zuidelijke Europese markt. In Tsjechië verdubbelt Drylock de capaciteit van zijn bestaande vestiging in Hradek. Er komen een nieuwe fabriek en een nieuw magazijn.

Drylock specialiseert zich in ultradunne producten, zonder de klassieke houtvezelpulp, maar met superabsorberende korrels. Van Malderen spreekt zelfs niet meer over luiers maar over 'absorberende onderbroekjes'.



Drylock heeft ook vestigingen in Rusland en Italië. En het breidde zijn werkgebied naar de VS dit jaar uit met twee overnames. Het heeft er nu een voet tussen de deur bij Walmart en ambieert stappen in Zuid-Amerika om de retailer ook daar te beleveren.