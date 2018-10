Luxe drijft op China en millennials

In een aandelenmarkt die al erg prijzig is, doen luxebedrijven er nog een schepje bovenop met hun sprankelende waarderingen. Of ze nog lang op hun roze wolk blijven zweven, hangt af van de grillen van China en zijn millennials.

Hoeft het te verbazen dat de autobouwer Aston Martin alle registers opentrok om deze week toch maar met de allure van een luxemerk naar de Londense beurs te trekken? Je zou voor minder jaloers worden op luxefabrikanten met hun haast buitenaardse winstmarges en forse beurswaarderingen.

Als locomotief van de globale luxemarkt zijn China en diens vastgoedmarkt een cruciale barometer. Nathalie Bally, analist bij KBC Asset Management

Ferrari deed het Aston Martin voor: de Italiaanse hengst zag zijn aandelenkoers ruim verdubbelen sinds de beursintroductie in 2016 en noteert intussen een pak duurder dan doordeweekse autofabrikanten. Ferrari’s zorgvuldig gecultiveerde luxeprofiel - met een bewust beperkt aanbod en de prijsmacht die daaruit volgt - maakt dat in sommige beurshuizen de luxesectoranalist en niet de autoanalist het aandeel opvolgt. Missie geslaagd.

Dat kan voorlopig niet gezegd worden van Aston Martin. Het werd een debuut in mineur voor James Bonds favoriete wagen: het aandeel verloor bijna 5 procent op zijn eerste dag. En dan was de introductieprijs al naar beneden geschroefd, nadat was gebleken dat lang niet alle professionele beleggers bereid waren een luxeprijs neer te tellen voor een autobouwer die na zeven bankroeten nog veel te bewijzen heeft.

Machinerie

Aston Martin probeerde dan ook het onderste uit de kan te halen, en dat op een moment dat luxeaandelen zelfs voor hun doen erg prijzig zijn. ‘De waardering van luxebedrijven is inderdaad gestegen, maar je moet dat bekijken ten opzichte van de volledige aandelenmarkt die sowieso aan de dure kant is. Sinds juni zijn de koersen van luxeaandelen trouwens wat gedaald door de zorgen over de Chinese economie’, zegt de aandelenanaliste Zuzanna Pusz, die voor het gereputeerde beurshuis Berenberg de luxesector opvolgt.

85 Millennials waren vorig jaar goed voor 85 procent van de groei in de luxemarkt.

De S&P Global Luxury Index, met de 80 grootste luxebedrijven ter wereld, verloor sinds zijn piek in juni ruim 6 procent. Sinds midden 2016, toen de luxesector zijn glans hervond na een moeilijke periode, staat de index wel nog altijd op een winst van ruim 55 procent. Die moeilijke periode biedt een inkijk in de werking van de luxemarkt en in de manier waarop verschillende spelers reageerden. Dat moet een belegger dan weer helpen bij zijn kritische selectie van luxeaandelen, iets waar alle analisten vandaag op hameren.

Maar eerst een blik op de machinerie achter de glans. Wat verklaart de typisch hoge waardering van luxeaandelen? Hun koers-winstratio - de verhouding van de aandelenkoers tegenover de verwachte winst per aandeel - ligt immers een pak hoger dan die van het gemiddelde aandeel. Voor het modehuis Hermès, bekend van zijn peperdure Birkin-handtassen, bedraagt die ratio 41,8, voor Ferrari 35,1 (zie tabel op volgende pagina). Dat is ruim het dubbele van de 17 waartegen het gemiddelde Europese aandeel noteert. Het hielp Hermès in juni ook aan een felbegeerd zitje in de Franse CAC40-aandelenindex, ten koste van de iets minder glamoureuze cementboer LafargeHolcim.

‘Een premie voor luxeaandelen is gerechtvaardigd dankzij de structurele voordelen die de sector geniet’, vindt Nathalie Bally, die voor KBC Asset Management luxeconcerns als het Franse powerduo LVMH (Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon) en Kering (Gucci, Saint Laurent) volgt. De gespierde koers weerspiegelt in essentie een even gespierde toekomstige winstgroei, en het is die winstmotor die van een unieke afstelling geniet.

De enorme prijsmacht van luxefabrikanten helpt hen aan bovenmaatse winstmarges, die bovendien afgeschermd worden door toetredingsbarrières. ‘Je kan niet zomaar een luxemerk nabootsen. Een lange historiek en authenticiteit zijn een vereiste’, zegt Bally. Succesvolle luxebedrijven kunnen typisch ook ongestraft hun prijzen optrekken: hoe duurder, hoe exclusiever en hoe aantrekkelijker. Het resultaat zijn aanzwellende cashkoffers die de bedrijven kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders of investeren in overnames.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Luxebedrijven profiteren daarnaast van een gunstige wind uit het Oosten. ‘De luxesector is in belangrijke mate blootgesteld aan de Chinese consument, die een snelgroeiende markt vertegenwoordigt’, signaleert Bally. De steeds rijkere Chinezen - niet te beschroomd om met merken te pronken - nemen vandaag al een derde van de wereldomzet in luxe voor hun rekening.

Volgens het jaarlijkse luxerapport van de consultant Bain zullen de verkopen van persoonlijke luxegoederen - kledij, parfum, juwelen, horloges - dit jaar met liefst 20 tot 22 procent stijgen in China. De Chinezen stuwen daarmee de wereldwijde sector van persoonlijke luxe, die dit jaar 6 tot 8 procent zou groeien, tot 276 à 281 miljard euro. De voorspelde groei in Europa is met 2 tot 4 procent een pak bescheidener.

De link met China is natuurlijk een tweesnijdend zwaard. Dat werd duidelijk in 2016, toen de luxemarkt voor het eerst sinds het financiële crisisjaar 2009 terugviel. De aanstoker daarvan was China, waar de president Xi Jinping een campagne tegen corruptie en overdadige blingbling was gestart. Vooral dure horloges, blijkbaar een populair ‘geschenk’ om relaties te smeren, leden daaronder. De devaluatie van de Chinese munt in de zomer van 2015 hielp evenmin, want ze maakte Europese luxegoederen plots duurder in China. De gelijktijdige terreuraanslagen in Europa zetten dan weer een rem op shoppende Chinezen bij ons.

Duurzaamheid

Een luxebelegger moet dus de Chinese economie goed in de gaten houden. De huidige bezorgdheid over de Chinese economische groei - met een bang oog op de escalerende handelsoorlog met de VS - is net de reden waarom de luxesector sinds juni wat van zijn pluimen liet. LVMH uitte eerder dit jaar zijn bezorgdheid over de mogelijke impact van een handelsoorlog, al was daar in de cijfers van het eerste semester niets van te merken. De omzet groeide toen met 10 procent tot 21,8 miljard euro, een even groot bedrag als de totale jaaromzet van LVMH in 2010.

Een belangrijker knipperlicht voor de luxesector is de aandelenmarkt. Wanneer forse aandelenwinsten consumenten een gevoel van rijkdom geven, laten ze makkelijker het geld rollen voor luxeaankopen die per definitie overbodig zijn. Een stevige beurscorrectie zou een domper op de luxemarkt zetten.

Luxe is een van de weinige sectoren die winnen bij e-commerce. Zuzanna Pusz, aandelenanalist bij Berenberg

De Chinese vastgoedmarkt speelt een gelijkaardige rol, merkt Bally op. ‘Als locomotief van de wereldwijde luxemarkt zijn China en diens huizenmarkt een cruciale barometer. De reden waarom wij op dit moment geen harde landing voor de luxeconsumptie in China verwachten, ligt bij de Chinese millennials en hun woningbezit. 70 procent van deze generatie (18- tot 38-jarigen, red.) is al eigenaar van een woning, zodat de evolutie van de vastgoedmarkt een goede indicatie is van hoe rijk ze zich voelen. En voorlopig houden de Chinese vastgoedprijzen goed stand.’

Bally haalt niet toevallig de millennials aan. De generatie waarvan lange tijd gezegd werd dat ze liever geld spendeert aan ‘ervaringen’ dan aan materiële zaken, heeft zich ontpopt tot een cruciale steunpilaar van de luxesector. Het herboren Gucci, samen met Louis Vuitton het favoriete merk van millennials, realiseerde vorig jaar liefst 57 procent van zijn omzet bij klanten onder de 36 jaar. 85 procent van de groei in de luxemarkt vorig jaar was te danken aan millennials, die tegen 2025 goed zullen zijn voor 45 procent van de totale omzet, beweren analisten van UBS.

De luxehonger van millennials verbaast Pusz geenszins. ‘Die generatie is opgegroeid met een overvloed aan producten, een periode van ‘fast fashion’ waarin je je kleerkast vol goedkope spullen propte die je soms maar één keer droeg. Nu keert de slinger terug naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat hangt ook samen met duurzamer gedrag en het kleiner gaan wonen in steden.’

In één moeite dwongen millennials de soms koppige luxebedrijven om hun manier van communiceren en verkopen grondig aan te passen. Terwijl de sector vroeger geloofde dat de ietwat vulgaire e-commerce geen plaats had in luxe, zijn luxebedrijven vandaag aan een inhaalrace bezig. Reclamebudgetten verhuizen van papieren magazines naar sociale media, terwijl concerns als LVMH en Kering volop digitale platformen uitrollen.

In een wereld waarin volgens de consultant EY 68 procent van de luxeaankopen van millennials digitaal beïnvloed wordt, moeten luxehuizen wel volgen. Intussen genereren ze al een tiende van hun omzet online.

Een veelzeggende anekdote komt van Hermès, dat vaststelde dat een virtuele tegenhanger van zijn intimiderende winkelpaleizen drempelverlagend werkte. Terwijl potentiële klanten vroeger soms een winkel niet binnen durfden te gaan, kijken ze nu eerst online naar producten en prijzen om vervolgens met zelfvertrouwen alsnog op een verkoper af te stappen.

Emotie

Het illustreert hoe de digitale revolutie voor de luxesector eerder een boost is dan de pijnlijke disruptie die heel wat andere sectoren onder invloed van een pletwals als Amazon ervaren. ‘Luxe is een van de weinige sectoren die winnen bij e-commerce’, stelt Pusz. ‘Klanten online naar producten laten zoeken verhoogt de transparantie en visibiliteit. Zelfs als een product online niet te koop is, zal een klant makkelijker de inspanning doen om naar een winkel te gaan en toch maar die Hermès-das te kopen. Het gaat tenslotte om emotionele, irrationele aankopen. Luxebedrijven kunnen klanten bovendien laten betalen voor thuislevering, wat een Zalando of Amazon niet zomaar kan. Wat zijn nu 15 dollar leveringskosten op een handtas van 2.000 dollar?’

De focus op het internet is een van de erfenissen van de onverwachte schok die de luxesector rond 2016 onderging. ‘De sector reageerde toen met een rationalisering: kostencontrole, focus op e-commerce en jongeren en innovatie’, zegt Pusz. ‘Daardoor staat luxe er structureel goed voor, of toch de bedrijven die doorhebben hoe de wind waait. Zo blinken LVMH en Kering uit in hun aanpak van sociale media. Het is een reden waarom wij ‘soft luxury’ (kledij, handtassen, red.) en grote concerns verkiezen. Horlogefabrikanten daarentegen zijn nog op de dool.’

Bally zit op dezelfde lijn. ‘De luxesector staat er nu beter voor dan enkele jaren geleden. Zo hebben luxebedrijven weer hun greep op de distributie versterkt, wat cruciaal is om je merkwaarde te beschermen. Overaanbod en prijskortingen zijn immers dodelijk voor luxemerken. Vooral horlogemakers werden tijdens de crisis geconfronteerd met voorraden die overal verspreid waren geraakt. Hun voorraden lijken vandaag nog altijd aan de hoge kant, terwijl de duurste horloges eerder een ouder publiek aanspreken in plaats van millennials. Dat maakt ze minder aantrekkelijk.’

Dan staan de modehuizen er beter voor. ‘Zij zijn erin geslaagd de jongere generatie aan te trekken. Bovendien hebben ze gezonde balansen met nauwelijks schulden, wat ze in staat stelt cash uit te keren aan aandeelhouders of overnames te doen wanneer de markt een tik zou krijgen en de waarderingen weer naar beneden gaan. Vooral LVMH heeft al bewezen een gedisciplineerde overnemer te zijn die niet te veel betaalt. En bij de recente overname van Versace viel op dat Kering niet op de kar is gesprongen, wat erop wijst dat er nu ook daar rationeler naar deals gekeken wordt.’

Het Italiaanse Versace kwam vorige maand in handen van het Amerikaanse Michael Kors, dat 1,83 miljard euro neertelde voor het modehuis. Dat is een stevig prijskaartje voor de ambitie om zich te kunnen profileren als een echt luxehuis met Europese flair.