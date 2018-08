Luxe plots een pak goedkoper in Turkije

Terwijl meer dan 80 miljoen Turken in enkele dagen een pak armer werden door de forse waardevermindering van hun munt, spinnen heel wat buitenlanders goed garen bij de goedkopere lira. Toeristen die in de Turkse hoofdstad Istanboel op zoek gaan naar luxeproducten, zoals een tas van Louis Vuitton of Chanel, kunnen een koopje doen.

Webshop

Bij Chanel in de Istinye Park staat de 'Classic Chanel Camera Case Bag' bijvoorbeeld voor 18.500 lira in de etalage. Omgerekend kost die tas in leer 2.877 dollar. Dat is zowat 25 procent minder dan de 3.700 dollar in de Europese webshop van het luxemerk.