Luxeconcern LVMH had last van protesten Hongkong

Ondanks een recordomzet van 50 miljard euro en dito winst van het luxeconcern LVMH zijn de protesten in Hongkong, een belangrijke markt, een domper op de vreugde.

De Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor het bedrijf. Daardoor ging de omzet minder sterk omhoog dan in de voorgaande periode. Over heel 2019 zette het bedrijf achter de onder meer de luxemerken Louis Vuitton en Christian Dior (kleding), Givenchy (parfum), Bulgari (juwelen), Hublot (horloges), Moët&Chandon (champagne) desondanks recordresultaten in de boeken.

Door de maandenlange protestacties in Hongkong tegen de Chinese overheid zag LVMH de omzet uit zijn winkels in Honkong gestaag terugvallen en sloot die een van zijn winkels, omdat de eigenaar van het pand aan het Times Square-winkelcentrum niet wilde instemmen met de verlaging van de huurprijs.

+15% omzet Over heel 2019 ging de omzet met 15 procent omhoog tot bijna 53,7 miljard euro.

De inkomsten stegen in het vierde kwartaal 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 15,3 miljard euro. Maar in het derde kwartaal was hier nog een plus van 17 procent te zien tegenover het jaar ervoor. Daardoor lag de groei onder de verwachting van de analisten.

Over heel 2019 ging de omzet met 15 procent omhoog tot bijna 53,7 miljard euro, terwijl de nettowinst met 13 procent klom tot bijna 7,2 miljard euro, tegenover 6,3 miljard euro vorig jaar. LVMH deed vooral goede zaken met mode en lederwaren, met onder meer Louis Vuitton en Christian Dior. In 2018 steeg de omzet met maar 10 procent naar 46,8 miljard euro.