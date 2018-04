Luxehongerige Chinezen jagen LVMH naar recordkoers

Europa's rijkste man Bernard Arnault mocht de spits afbijten. Zijn luxeconcern LVMH , met merken als Louis Vuitton en Moet Hennessy, is het eerste lid van de Parijs CAC40-steraandelenindex die met kwartaalcijfers op de proppen komt.

En die cijfers waren ronduit schitterend. De omzet klom in de eerste drie maanden van het jaar 13 procent hoger. LVMH deed het daarmee veel beter dan verwacht want analisten hadden op 8,5 procent groei gerekend. Iedereen ging uit van een vertraging na een sterk 2017, waarin de groei uitkwam op 12 procent.

China

Maar dat was buiten de op luxe beluste consument gerekend. Vooral gegoede Chinese consumenten kochten meer LVMH-producten van Givenchy-make-up tot Christian Dior-kledij. Niet enkel in eigen land, maar ook als ze op reis zijn stapten rijke Chinezen binnen in een van de meer dan 4.000 winkels van LVMH.