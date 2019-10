Luxepaus Arnault aast op juweliersketen Tiffany

De winkel van Tiffany op 5th Avenue in New York. Komt het concern straks in Franse handen?

Het Franse concern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) van miljardair Bernard Arnault heeft de Amerikaanse juweliersketen Tiffany een overnamevoorstel gedaan.

LVMH heeft bekende merken onder dak als Louis Vuitton, Dior en de champagnemerken Veuve Clicquot en Moët & Chandon en is al langere tijd op zoek naar opportuniteiten om op de Amerikaanse markt uit te breiden. De luxegigant zou eerder deze maand een voorlopig overnamevoorstel hebben ingediend, melden bronnen aan het persagentschap afp. Tiffany heeft op zijn beurt adviseurs in de arm genomen om dat te beoordelen.

De hoogte van het bod van Arnault is niet bekend. De juweliersketen Tiffany heeft een beurswaarde van bijna 12 miljard dollar, telt wereldwijd zo'n 14.000 personeelsleden en draait een omzet van 4,4 miljard dollar.

Het binnenrijven van Tiffany zou een van de grootste overname-operaties van het luxe-imperium van Arnault zijn. LVMH zou op die manier vooral zijn juwelentak kunnen versterken. Arnault bezit al het merk Bulgari, dat moet concurreren met Cartier en Van Cleef & Arpels, twee merken van de Zwitserse groep Richemont.

Louis Vuitton-fabriek

Arnault opende zopas een nieuwe Louis Vuitton-fabriek in Texas, in aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn dochter Ivanka. De Amerikaanse markt is na Azië de belangrijkste voor LVMH. Met Tiffany kan het zijn groei daar gevoelig opkrikken. De operatie zou ook de negatieve effecten kunnen compenseren van de handelsspanningen op de luxeverkopen van LVMH in China.

Al moet gezegd dat LVMH voorlopig weinig last heeft van handelsperikelen tussen Washington en Peking. Het presenteerde enkele weken geleden weer erg puike kwartaalcijfers. Het is het waardevolste bedrijf van de eurozone (190 miljard euro), voor onze bierbrouwer AB InBev (165 miljard euro).

Tiffany werd in 1837 opgericht door de New Yorkse juwelier Charles Lewis Tiffany. De juweliersketen werd in 1979 gekocht door de cosmeticagroep Avon Products, maar vijf jaar later ingelijfd door een investeerdersgroep rond William Chaney, de huidige Tiffany-voorzitter.

Tiffany noteert sinds 1987 op de beurs. Vorig jaar gleed het aandeel af als gevolg van teleurstellende verkoopcijfers. Maar dit jaar is Tiffany aan een beursklim bezig. Het aandeel veerde sinds begin dit jaar al 22 procent op.

De juwelenwinkel van Tiffany & Co op de poepchique Fifth Avenue werd wereldberoemd sinds de Audrey Hepburn-film 'Breakfast at Tiffany's' uit 1961.