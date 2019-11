Luxepaus Arnault heeft juweliersketen Tiffany beet

De winkel van Tiffany op 5th Avenue in New York.

Het Franse concern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) van miljardair Bernard Arnault betaalt 14,7 miljard euro voor de overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany.

De Franse luxegroep LVMH heeft na weken intensief onderhandelen een overnamedeal gesloten met de Amerikaanse juwelengroep Tiffany. LVMH legt 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro) op tafel. De aandeelhouders van Tiffany krijgen 135 dollar per aandeel cash, een premie van 8 procent op de reeds fors gestegen koers.

De eerste overnamegeruchten verschenen één maand geleden. Toen was er nog sprake van een bod van 120 dollar per aandeel. De juweliersketen speelde 'hard to get', waarna het bod - steeds volgens mediabronnen - tot twee keer werd verhoogd, een keer tot 130 dollar per aandeel en nu tot 135 dollar. De raad van bestuur van Tiffany staat nu achter het bod en adviseert de aandeelhouders de overname goed te keuren. De deal wordt naar verwachting midden 2020 afgerond.

LVMH heeft bekende merken onder dak als Louis Vuitton, Dior en de champagnemerken Veuve Clicquot en Moët & Chandon en was al langere tijd op zoek naar opportuniteiten om op de Amerikaanse markt uit te breiden. Met het binnenrijven van Tiffany versterkt de groep van miljardair Bernard Arnault niet alleen zijn positie in de VS, maar ook in de juwelentak. LVMH bezit in de juwelenbranche al het merk Bulgari, dat moet concurreren met Cartier en Van Cleef & Arpels, twee merken van de Zwitserse groep Richemont.

Charles Lewis Tiffany

Tiffany werd in 1837 opgericht door de New Yorkse juwelier Charles Lewis Tiffany. De juweliersketen werd in 1979 gekocht door de cosmeticagroep Avon Products, maar vijf jaar later ingelijfd door een investeerdersgroep rond William Chaney, de huidige Tiffany-voorzitter.

Tiffany noteert sinds 1987 op de beurs. Vorig jaar gleed het aandeel af als gevolg van teleurstellende verkoopcijfers. Maar dit jaar veerde Tiffany al 56 procent op, onder meer door de overnamespeculatie. Tiffany telt wereldwijd zo'n 14.000 personeelsleden en draait een omzet van 4,4 miljard dollar.