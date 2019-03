M/V van de dag | Hermès-topman Axel Dumas

Achter die weerkerende grand cru-cijfers schuilen bloed, zweet en tranen. Want hoewel niemand twijfelde aan het métier van Dumas - met diploma’s rechten en filosofie, een business-MBA aan Harvard en jaren ervaring in China en de VS als zakenbankier - keek de Parijzenaar, sinds 2003 bij Hermès, tegen een titanengevecht aan bij zijn aanstelling tot CEO in januari 2014.

Hermès voerde een bitsige strijd met dat andere Franse luxeconcern, het LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) van de miljardairsfamilie Arnault. Via een slinkse omweg - het vergaren van swaps - bleek LVMH achter de rug van de familie Dumas in 2010 een positie van bijna 15 procent te hebben opgebouwd in het beursgenoteerde Hermès. Tot grote ontsteltenis van die laatste, die er een manoeuvre in zag dat zou leiden tot een vijandig overnamebod.

En Dumas wijkt geen millimeter af van zijn kwaliteitseisen. Achter elke handtas, die quasi volledig door één paar handen gaat, schuilt 15 à 20 uur werk. Ze worden overwegend in Frankrijk gemaakt - ‘made in France’ werkt als een rode lap in luxe-land - door veelal vrouwelijke ambachtslui, die twee jaar opleiding krijgen, en in regio’s met een hoge werkloosheid, zoals het Oost-Franse Franche-Comté. Die cultuur van ambachtelijk werk zit in het DNA van de dynastie, zei Axel Dumas in 2015, in een zeldzaam gesprek met Financial Times, waarin hij ook ontboezemde dat hij liefst van al filosoof was geworden. ‘Wij geloven, zoals de meeste protestanten in Frankrijk, in ambachtelijk werk en in de lange termijn.’