M/V van de week | José Neves

De Portugese fashiontechie brengt het ‘Zalando van de luxemode' naar de beurs.

‘Ik ben niet heel goed in mode en niet heel goed in technologie. Maar je vindt zeer zelden mensen die beide werelden begrijpen.’ José Neves, de Portugese oprichter en CEO van Farfetch, vat perfect samen waarom hij zijn Londense online boetiek in tien jaar tijd kon laten uitgroeien tot de ‘Zalando van de luxemode’.

Neves bracht Farfetch - dat zelf geen stock heeft, maar luxemode vanuit partnerwinkels verstuurt - vrijdag naar de beurs van New York. Het bedrijf haalde 751 miljoen euro op en is nu 5 miljard euro waard.

Farfetch werkt met honderden boetieks, in modesteden als Milaan en New York, en biedt stukken aan van meer dan 3.200 merken, zoals Gucci, Balenciaga en Versace. Fashionistas’s met diepe zakken in meer dan 190 landen kunnen er zich vergapen aan een jas met luipaardmotief van 7.000 euro of sneakers van 830 euro.

Grootvader

Neves zegt dat zijn drive om te ondernemen werd aangewakkerd door de schoenenfabriek die zijn grootvader in zijn jeugd in zijn geboortestad Porto runde. Al hield de jonge Neves zich aanvankelijk liever bezig met programmeren. Hij begon er op zijn achtste mee, omdat hij teleurgesteld was dat er geen games stonden op de minicomputer die hij met Kerstmis had gekregen.

Omnisporter. José Neves was als tiener gek van gevechtssporten, waarmee hij de basis legde voor zijn liefde voor yoga en meditatie. ‘Neem je loopschoenen overal mee naar toe’, zei hij ooit. ‘Sport elke dag, of het nu lopen, yoga of meditatie is. Je hebt iets nodig om elke dag gefocust te beginnen.’ Géén wereldverbeteraar. Neves kreeg ooit de vraag of hij niet vreest dat het succes van Farfetch van hem een vervelende wereldverbeteraar maakt, zoals je die bij de vleet in Silicon Valley vindt. ‘Ik zit de hele tijd in panels met die mannen die de wereld aan het redden zijn’, antwoordde hij. ‘Ik zeg dan: ‘Luister, alles wat ik doe is stiletto’s verschepen, van Capri naar Sjanghai. Als jullie me hier niet willen, gooi me er dan maar uit. Want anders zal het de meest frivole conversatie ooit worden.’’



Goeroe als sidekick. In februari vorig jaar kregen Neves en Farfetch een flinke boost. Natalie Massenet, de goeroe van de online mode, werd toen covoorzitter. De Brits-Amerikaanse verwierf naam en faam toen ze in 2000 tijdens haar zwangerschap Net-à-Porter oprichtte, de luxeboetiek waar ze in 2015 vertrok.



De piepjonge programmeur. Neves kreeg het technologievirus al te pakken toen hij 8 jaar oud was. Omdat hij met Kerstmis een minicomputer zondergames had gekregen, sloeg hij zelf aan het programmeren. Hij richtte zijn eerste softwarebedrijfje op zijn 19de op, toen hij aan de universiteit van Porto economie studeerde. Bij Farfetch combineert hij zijn twee grote passies, mode en technologie.

Neves stichtte zijn eerste softwarebedrijf op zijn 19de, terwijl hij in Porto nog economie studeerde. Zijn tweede bedrijfje, dat hij twee jaar later oprichtte, leverde software aan kleine kledingmerken. In 1996 besliste Neves zélf schoenen te ontwerpen. Hij richtte het merk Swear op, verhuisde naar Londen en opende er een winkel in Covent Garden.

Pas in 2008 zou hij zijn twee grote passies, mode en technologie, samenbrengen in Farfetch. Achteraf gezien een gouden zet, maar destijds, midden in de crisis, een boude timing. Omdat investeerders hun geld op zak hielden, ging Neves dan maar zélf all-in, met geleend geld van zijn schoenenmerk Swear.

Zijn ingenieurs deden er een jaar over om de software achter Farfetch op punt te zetten, wat dé geheime saus over zijn onderneming zou blijken. ‘Twee weken na onze lancering ging Lehman Brothers failliet’, zei Neves. ‘Achteraf gezien was die moeilijke start een goede zaak. Het zorgde voor discipline in ons bedrijf en maakte dat kledingwinkels heel open waren voor nieuwe oplossingen om hun verkoop een boost te geven.’

De luxemerken stonden lang huiverachtig tegenover webshops à la Amazon, omdat die ook goedkope spullen verkopen en dus de waarde van hun designkleren zou doen verwateren. Maar Neves masseerde die koudwatervrees weg, door steng te cureren en door met hoogstaande fotografie te werken. Mét succes. Terwijl hij in oktober 2008 met 25 boetieks in vijf landen bescheiden begon, verleidde Neves vorig jaar al ruim 935.000 klanten, bijna 44 procent meer dan een jaar eerder.

Octopus

Dat Farfetch groeide tot een octopus met supertentakels ondervond de Belgische luxewebshop CarréCouture. Die werd gefinancierd door de Nederlandse afvalfamilie Van Gansewinkel en begon in juni vorig jaar met de verkoop van online luxekleding. Met een ambitieus doel: Farfetch uitdagen.

Dat bleek meer dan een brug te ver. In mei ging CarréCouture failliet. Een van de grote problemen, naast een gebrek aan geld, was dat veel modehandelaars al onderdak hadden bij Farfetch en niet in zee wilden gaan met CarréCouture.

Meer concurrentie

Maar Neves mag zich voorbereiden op meer concurrentie. Eerder al raakte bekend dat LVMH, ’s werelds grootste luxemodehuis bekend van Louis Vuitton, experimenteert met een multimerkenwebsite.

Het is geen toeval dat de goudkoorts van de e-commerce nu ook de grote jongens in de luxemode te pakken heeft. De consultant Bain schat dat de onlineverkoop in 2025 goed zal zijn voor een kwart van de omzet van de luxe-industrie, tegenover net geen 10 procent vandaag.

Die veelbelovende toekomst verklaart waarom Farfetch 5 miljard euro waard is, terwijl Neves vorig jaar een verlies van 95 miljoen euro (voor belastingen) liet noteren, het gevolg van zware investeringen om zijn pioniersstek niet kwijt te spelen.