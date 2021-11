Marta Ortega Pérez, dochter van Zara-stichter neemt mode-imperium over

Na 15 jaar hard werk achter de schermen stapt Marta Ortega Pérez in de schijnwerpers. De jongste dochter van Zara-stichter Amancio Ortega treedt volgend jaar aan als bestuursvoorzitter van Inditex, het grootste modeconcern van Europa.

'Oh, echt? Is dat het merk? Mijn moeder koopt alles voor me', zei Marta Ortega Pérez ooit schouderophalend toen een klasgenote vroeg waarom ze altijd Zara-kledij droeg. Als jongste dochter van Amancio Ortega (85), de stichter van Zara-moedergroep Inditex, stond Pérez er nooit echt bij stil dat haar ouders aan de basis lagen van het grootste modeconcern in Europa. Ze wist gewoon dat ze iets deden in de modewereld en dat ze voortdurend de wereld rondreisden.

Intussen kan de 37-jarige Spaanse moeilijk omheen het bestaan van Zara. Zowat tien jaar nadat haar vader - die nog altijd een meerderheidsbelang van 59 procent in Inditex aanhoudt - het voor bekeken hield met de operationele leiding, mag Pérez straks de honneurs waarnemen als voorzitter van de groep. 'Ik heb altijd gezegd dat ik mijn leven zou wijden aan het voortbouwen op de erfenis van mijn ouders', zegt ze in de persmededeling over haar aanduiding.

Nochtans kwam die liefde voor de modegroep, die ook Massimo Dutti, Pull & Bear en Bershka omvat, niet vanzelf. Toen Pérez na haar studies - onderaan op de ladder - aan de slag ging als winkelbediende in een Londense Zara-winkel, was er niet meteen een match. 'De eerste week dacht ik dat ik het niet zou overleven. Maar daarna raak je verslaafd aan de winkels. Het is het hart van het bedrijf', vertelde Pérez afgelopen zomer in een zeldzaam interview met de zakenkrant The Wall Street Journal.

Pérez - een verdienstelijke amazone die de liefde voor paarden deelt met haar vader - groeide de afgelopen 15 jaar uit tot een van de gezaghebbende stemmen bij Inditex. Net zoals haar mediaschuwe vader, van wie er lange tijd amper foto's bestonden, opereerde ze lange tijd in de luwte. Toen ze in 2017 aanschoof bij een Zara-meeting met Fabien Baron, een toonaangevende naam in de reclame- en modesector, wist die niet met wie hij te maken had. 'Ik dacht dat ze gewoon iemand was die voor Zara werkte', vertelde hij in een interview.

Samen met Baron werkte Pérez aan verschillende reclamecampagnes en de nieuwe cosmeticalijn van Zara. Bovendien was Pérez, die jarenlang geen officiële functie had in het bedrijf, de drijvende kracht achter topcollecties met bekende namen, zoals de Franse actrice Charlotte Gainsbourg. 'Ze brengt een laag van verfijning naar Zara. Haar vader heeft het bedrijf opgebouwd, en Marta bouwt een community op die het bedrijf naar een ander niveau zal helpen', zei de Franse reclameveteraan in datzelfde interview.

Maar de bescheiden en ambitieuze Pérez krijgt niet overal bloemetjes toegeworpen. Beleggers stuurden het aandeel van Inditex na de aankondiging 5,3 procent lager, uit vrees dat het nieuwe topmanagement te weinig beslagen op het ijs komt. Vooral het vertrek van Pablo Isla Alvarez, de allereerste externe CEO, valt na een carrière van 17 jaar zwaar. Analisten omschrijven de switch als 'slecht nieuws', omdat de nieuwe Inditex-CEO Oscar Garcia Maceiras geen ervaring heeft in de detailhandel.

Haar vader heeft het bedrijf opgebouwd, en Marta bouwt een community op die het bedrijf naar een ander niveau zal helpen. Fabien Baron Onafhankelijk creatief directeur