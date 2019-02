Maxi Toys koopt Bart Smit  

Toen het faillissement werd uitgesproken, was Intertoys al in een vergevorderd stadium met de verkoop van de Bart Smit-winkels , waar ongeveer 200 mensen werken.

Maxi Toys was net als Intertoys jarenlang onderdeel van het Nederlandse winkelconcern Blokker Holding. De keten met 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg werd in januari overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan.