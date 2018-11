Medestichter luxe-imperium LVMH overleden

Bernard Arnault

Chevalier, een Fransman uit Algerije, stond aan het hoofd van Moët Hennessy toen hij zijn bedrijf in 1987 met de groep Louis Vuitton verenigde, toen voorgezeten door Henry Racamier. De nieuwe groep, die LVMH gedoopt werd, kwam twee jaar later in handen van Bernard Arnault, die er nog steeds de hoofdaandeelhouder van is.