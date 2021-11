MediaMarkt getroffen door cyberaanval

De keten kwam de cyberaanval maandagochtend op het spoor, meldt het Nederlandse RTL Nieuws. In een interne communicatie geeft MediaMarkt aan dat de computers in de winkels momenteel onbruikbaar zijn. Er wordt de werknemers gevraagd om de internetkabels uit de kassa's te halen en de systemen niet opnieuw op te starten.

De cyberaanval treft ook de Belgische filialen van MediaMarkt. 'Onze winkels zijn op dit moment gewoon open. We onderzoeken wat er aan de hand is met onze systemen', zegt Janick De Saedeleer van MediaMarkt België aan De Tijd. Of er gevolgen zijn voor de werking van de webshop, kon de woordvoerster niet zeggen.